Festival de Lanaudière: des retrouvailles avec Kent Nagano

Maestro Kent Nagano mettra fin à une disette de plus d’un an sans diriger de concert en compagnie de l’Orchestre symphonique de Montréal devant public, lui qui donnera le coup d’envoi de la prochaine édition du Festival de Lanaudière, le 16 juillet.

Pour l’occasion, le réputé chef dirigera OSM dans la «Symphonie no 4» de Gustav Mahler, avec la soprano Hélène Guilmette. Il en fera de même le temps d’offrir «Prélude à l’Après-midi d’un faune» de Claude Debussy.

Il s’agira alors de la première fois que Kent Nagano se retrouvera face musiciens de l’OSM et auprès du public depuis février 2020.

C’est spécifiquement pour ce concert - dont les billets seront en vente ce jeudi à midi (placedesarts.com et lanaudiere.org) - qu’il a accepté de se rendre dans Lanaudière cet été.

«La venue de Kent Nagano, inespérée il y a encore quelques jours et rendue possible par la réouverture partielle des frontières, témoigne de son profond attachement et de son amitié envers le Festival et son public», explique le directeur artistique Renaud Loranger dans un communiqué émis mardi.

Les places pour les autres concerts qui seront présentés du 16 juillet au 8 août dans le cadre du Festival de Lanaudière sont déjà en vente. Outre ceux en salle, quatre rendez-vous ont été programmés en webdiffusion.

Quelque 250 personnes affiliées au milieu de la santé et à des organismes communautaires de Lanaudière seront quant à elles conviées, le 5 août, à une répétition de l’Orchestre Métropolitain qui aura lieu sous la direction de Yannick Nézet Séguin, à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.