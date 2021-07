Granby: un maire rejeté par son CIUSSS?

Au lendemain de l’inauguration de l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Granby qui s’est faite sans le maire de la ville Pascal Bonin, le principal intéressé a tenu à rectifier les faits.

Alors que le ministre et député de Granby, François Bonnardel avait expliqué que le manque d’espace dû à la COVID-19 était le seul responsable de ce désagrément et que la Ville avait été invitée à assister virtuellement à l’annonce, Pascal Bonin affirme, preuve à l’appui, que son absence était planifiée et même souhaitée.

Dans un courriel qu’il a accepté de partager à TVA Nouvelles, le directeur général de la Ville de Granby Michel Pinault lui indique: «En réaction au reportage diffusé sur les ondes de TVA où vous les fustigez, le bureau des communications du CIUSSS m’informe que vous ne serez pas invité lors de prochaines annonces entourant le CHG de Granby. Le CIUSSS est sur le point d’inaugurer la nouvelle unité de soins intensifs.»

Ce courriel a été envoyé le 16 juin, soit 2 jours après que Pascal Bonin ait critiqué en entrevue avec Anne Préfontaine la gestion du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et de la DPJ de l’Estrie, le tout, dans une autre histoire d’enfants maltraités à Granby.

«Il faut que les gens sachent la vérité et sachent à quoi s’expose un maire lorsqu’il ose parler», a avoué Pascal Bonin.

«Si je sors aujourd’hui c’est parce que quand je vois un ministre qui est complaisant avec ces décisions-là, j’ai le droit de me questionner sur toutes les actions qu’il y eut, ou plutôt les inactions à Granby. Que l’on parle par exemple des nombreux morts de la Covid au CHSLD Villa-Bonheur ou encore de toutes ces histoires de DPJ qui ont été mises au jour depuis la mort de la fillette martyre.»

Le maire mis en demeure par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Pascal Bonin a l’habitude des remontrances du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Le 30 septembre dernier, le président du conseil d’administration du CIUSSS Jacques Fortier lui a fait parvenir une mise en demeure lui demandant de cesser de tenir des propos à caractères diffamatoires envers le directeur général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay.

Le maire de Granby nous l’a partagé. On peut y lire: «Vos allégations publiques, indiquant que le Dr Stéphane Tremblay est un menteur et un incompétent, sont de graves accusations qui mettent en doute la crédibilité et le professionnalisme de celui-ci, portent atteinte à sa réputation et ont un caractère diffamatoire (...)

Cette missive fait référence aux sorties de Pascal Bonin, qui a réclamé pendant des mois un centre de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous à Granby.

«Quand on m’a envoyé cette mise en demeure, la deuxième vague de la pandémie débutait et des gens mouraient par dizaine sur mon territoire. Oui au lieu de dire qu’il mentait et qu’il était incompétent, j’aurais pu dire qu’il ne disait pas la vérité et qu’il n’a pas appliqué ses connaissances et ses compétences dans ce domaine-là, mais au final ça ne change rien. On n’a pas eu de clinique d’accès, à part quand ç’a été fini.»

Pascal Bonin avoue que cette mise en demeure l’a secoué et lui a même fait peur. Pendant des mois, il a restreint ses commentaires envers les autorités de la Santé de l’Estrie. Jusqu’à ce nouveau cas de DPJ il y 2 semaines.

«Je trouve ça spécial de se battre contre la machine qui est supposée de vous guérir, mais qui vous rend malade.»

Le maire de Granby compte continuer à défendre les intérêts de ses citoyens jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite de la vie municipale, en novembre prochain.

TVA Nouvelles a sollicité une entrevue avec François Bonnardel et le directeur général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS Stéphane Tremblay. Ni un ni l’autre n’a voulu accorder une entrevue.