Importante explosion au milieu des partisans du CH

La police de Montréal enquête après qu’un feu d’artifice ait explosé et créé une immense boule de feu au milieu des centaines de partisans réunis devant le Centre Bell lundi soir.

«On est en train d’analyser les images et les preuves qu’on a. C’est en effet un feu d’artifice qui a explosé au milieu de la foule», confirme Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une internaute a publié sur Instagram des images saisissantes de l’explosion survenue lundi soir à la fin du match décisif entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay.

Ariane Parent / Instagram

Dans cette vidéo, on aperçoit des partisans qui forment un cercle autour d’une pièce pyrotechnique qui explose et devient une immense boule de feu. Certains fans du Tricolore ont carrément passé à un cheveu d’être brûlés.

«C’est arrivé tout de suite après le but final qui a donné la victoire du Canadien. Je filmais de mon salon. Je pensais voir un feu d’artifice comme les autres. Mais quand j’ai vu l’explosion dans la foule, je me suis dit Oh my god qu’est-ce qu’il se passe ici», raconte Ariane Parent, qui a capté la scène sur son téléphone.

Ariane Parent / Instagram

AUCUN BLESSÉ

Le SPVM affirme au Journal qu’aucune personne n’a été blessée par la boule de feu. Urgences-Santé indique aussi que ses employés n’ont pas reçu d’appels lundi soir pour traiter des personnes blessées par un feu d’artifice devant le Centre Bell.

«Pour le moment, aucun suspect n’a été arrêté par rapport à cet événement. On continue de récolter des informations. Si on retrouve le ou les individus, ils s’exposent à des constats d’infractions», certifie l’agent Raphaël Bergeron du SPVM.

Rappelons qu’il faut obligatoirement obtenir l’autorisation du Service incendie de la ville pour lancer des feux d’artifice à Montréal. Malgré le règlement municipal, des dizaines de pièces pyrotechniques sont tirées à chaque match du tricolore depuis le début des séries éliminatoires.

Cette explosion au centre-ville est d’ailleurs survenue au lendemain de la mort tragique du gardien des Blue Jackets de Columbus, Matiss Kivlenieks. L’athlète de 24 ans est décédé dimanche après avoir été touché par des feux d’artifice.