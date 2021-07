La douleur de devoir haïr sa meilleure amie

J’ai vécu les deux confinements dans des conditions atroces, car juste avant le premier qui a débuté à la mi-mars 2020, le chum avec qui j’étais venait de me laisser. Ça faisait un moment que notre relation tanguait et qu’il menaçait de me quitter toutes les deux semaines. Mais il remettait ça chaque fois à plus tard, jusqu’à ce que je le force à prendre une décision définitive.

Mais ce n’est qu’en avril 2020 que j’ai su qu’en fait, il m’avait quittée pour aller vivre avec une de mes amies. Et je ne l’ai pas pris. Cette fille, dont j’avais soutenu le moral quand son propre chum l’avait quittée, me faisait ce coup de cochon de venir me voler le mien.

Pas besoin de vous dire que je lui ai fait savoir ma façon de penser, et pas à peu près. Si on n’est pas capables de se tenir entre filles, qu’est-ce qui nous reste ? J’ai pleuré pour mourir au cours des mois qui ont suivi et il a même fallu que je retourne vivre chez mes parents pour arriver à passer au travers.

Le pire de tout ça, c’est que je ne parviens pas à me sortir mon ex-chum de la tête. Je continue à penser à lui comme s’il était parti hier et de haïr profondément celle qui me l’a ravi. Même si ma mère fait tout pour le rabaisser à mes yeux, ça ne me rentre pas dans la tête qu’il puisse être méchant à ce point, lui qui a toujours été doux et compréhensif avec moi.

Je ne cesse de nous imaginer de nouveau ensemble dans un avenir plus ou moins rapproché, ce qui m’empêche de regarder autour pour rencontrer quelqu’un d’autre. Donnez-moi des raisons d’espérer.

B.T.

J’ai du mal à vous imaginer adulte tant vos propos manquent de sérieux et de maturité. Heureusement que vos parents sont encore dans votre vie. Vous devriez d’ailleurs profiter de leur hospitalité pour vous investir dans une thérapie susceptible de vous aider à grandir intérieurement.

Perdre des énergies à haïr cette fille ne risque pas de vous permettre d’atteindre un tel but. Mais chercher à trouver pourquoi vous avez encore envie de retrouver l’amour d’un garçon qui vous a trahi, devrait vous mettre sur une telle voie.

Il est responsable au premier chef de cette rupture et il est temps que vous en fassiez le constat. Tout comme vous devriez revisiter ce qui n’allait pas entre vous deux dans les mois qui ont précédé son départ. Probablement allez-vous trouver là les raisons profondes de sa fuite. À moins que cette affaire ait déjà été amorcée bien avant sa réalisation, auquel cas il faudrait d’autant plus vous détacher de cet homme.