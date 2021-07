La volière à papillons de Bfly s'installe à Fleur de Lys

Bfly prend la route avec une nouvelle aventure qui s’arrêtera pour l’été dans le stationnement du centre commercial Fleur de Lys, à Québec, où sont aménagés quatre dômes interconnectés abritant des centaines de papillons.

Inspiré du concept de Quartier Dix30 à Brossard, un nouveau parc thématique se prépare à accueillir les visiteurs tout au long de l’été à Québec.

Photo courtoisie

Après les bijoux, les livres et le centre d’amusement de Brossard, voilà que Bfly innove avec ce nouveau concept.

«Notre mission, c’est d’inspirer les enfants à réaliser leurs rêves», affirme Stéphane Lavoie, cofondateur.

L’univers des livres pour enfant de Bfly est reproduit avec les décors de la volière.

«Bfly, c’est un peu comme Disney. En 2017, on a décidé de développer une expérience thématique avec notre centre à Brossard», rappelle M. Lavoie.

Pour réaliser sa mission, l’entreprise guide les enfants à travers cinq étapes de leur développement qui sont: le rêve, la confiance, l’agir, l’optimisme et la persévérance.

«On part à l’aventure avec un nouveau modèle», ajoute M. Lavoie.

La volière magique à papillons fait partie d’un réseau de quatre dômes panoramiques interconnectés.

«Nous croyons qu’il suffit parfois d’une simple étincelle pour créer des changements extraordinaires dans la vie des enfants. Nous appelons cela l’effet papillon positif. La pandémie a été difficile pour eux et ils ont perdu un peu de magie dans leur vie. Avec Bfly, nous leur offrons cet été l’attraction la plus magique de Québec. Nous voulons leur redonner le goût de croire en leurs rêves», a affirmé pour sa part Elie Couture, président et cofondateur de Bfly.

Les quatre dômes totalisent près de 4000 pieds carrés. Les visiteurs pourront découvrir à compter du 10 juillet plus de 1000 papillons d’une cinquantaine d’espèces.

«Les gens vont en avoir plein la vue», promet M. Lavoie.

Cette activité est offerte jusqu’à la mi-septembre. Il est recommandé d’acheter ses billets en ligne sur le site de Bfly.