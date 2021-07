L'accès aux lacs du Québec, un vrai problème

Deux des choses les plus frappantes lorsqu’on survole le Québec sont : a) les innombrables lacs ; b) le nombre hallucinant de piscines derrière les demeures privées.

Et si l’accès difficile aux lacs et autres plans d’eau expliquait – au moins en partie – que le Québec ait des airs de gros « club piscine » ?

D’autres facteurs amènent bien sûr les Québécois à se procurer un bassin personnel d’eau bleue. Notamment le fait que la qualité de l’eau en milieu naturel est souvent incertaine.

Un vrai problème

Limitons-nous ici aux problèmes d’accès.

Des amis adeptes de la nage en « eau libre » disent avoir l’impression d’être de plus en plus limités. Notamment par les municipalités, qui imposent des tarifs croissants d’accès aux lacs. Sinon, nager en eau libre constitue une aventure quasi clandestine.

Des propriétaires semblent croire qu’acheter une demeure sur la rive d’un lac vous donne des droits exclusifs sur les eaux situées devant.

Faudra-t-il « décluber » certains lacs comme le gouvernement Lévesque a, il y a quatre décennies, démocratisé les clubs de pêche, jusqu’alors réservés aux classes aisées et aux Américains fortunés ?

Patrimoine commun et riche

La loi sur l’eau est pourtant claire. Notamment sa section 1 intitulée justement « l’eau, ressource collective ». C’est même, y précise-t-on, un « patrimoine commun de la nation québécoise ».

Et il est riche, comme le souligne le site du ministère de l’Environnement : « Dix pour cent du territoire du Québec est recouvert d’eau douce. [...] Le Québec possède 3 % des réserves en eau douce renouvelable de la planète, et près de 40 % de toute cette eau se concentre dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent ! »

(On soulignera que cette disponibilité de l’eau et le fait qu’elle est peu – voire non – tarifée, expliquent aussi la pléthore de piscines au Québec. Mais c’est une autre question.)

Pandémie et canicules

Malgré cette richesse, les lacs québécois sont « de plus en plus inaccessibles », constataient mes collègues Annabelle Blais et Charles Lecavalier dans une série d’articles du Journal en fin de semaine.

On comprend les municipalités et propriétaires riverains de vouloir y interdire les bateaux à moteur, lesquels peuvent rapidement dégrader la qualité d’un lac. Mais ce faisant, ils ont tendance bien souvent à bloquer aussi l’accès aux usagers non « motorisés ».

C’est fâcheux, alors que la pandémie nous empêche de visiter des pays où l’eau est plus accessible. Le peu d’endroits disponibles pour la baignade a créé des déferlements déplorables, comme les hordes de baigneurs qui ont dégradé les chutes de Rawdon ou la plage de Shannon.

Fâcheux aussi alors que nous entrons dans une ère où les canicules seront plus fréquentes et plus longues.

Heureusement, en entrevue au Journal, le ministre Benoît Charette a admis « de sérieux, sérieux problèmes » en matière d’accès à la nature en général et aux plans d’eau en particulier, au Québec.

Certains pas sont faits, soulignent des experts : la loi 67 sur les « zones inondables », adoptée récemment, oblige les MRC à « déterminer tout lac ou cours d’eau » présentant pour elles « un intérêt d’ordre récréatif ». Redonner accès exigera d’importants investissements et il faudra faire des choix. C’est donc un bon début.

Au reste, lorsque la Stratégie québécoise de l’eau sera révisée en 2023, la question de l’accès devra impérativement y être inscrite et repensée.