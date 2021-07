Le parcours d'un vin embouteillé au Québec

Les vins importés et embouteillés au Québec génèrent 930 millions de dollars de retombées dans l’économie de la province. L’identifiant de la SAQ «Embouteillé au Québec» regroupe ainsi depuis l’an dernier des vins et spiritueux importés de l'étranger mais embouteillés chez nous. S’il ne s’agit donc pas de produits issus des vignes québécoises, leur vente stimule quand même l’économie locale, en générant au final quelque 3500 emplois directs et indirects. Un atout qui n’est pas à négliger en cette période de crise liée à la COVID-19. La SAQ a mis en place trois identifiants pour distinguer les vins embouteillés au Québec des autres.