Le TGF lancé à Québec est une «grande victoire», selon Labeaume

Ottawa a choisi Québec pour annoncer le lancement du projet de train à grande fréquence, «une grande victoire», selon le maire de Québec, pour qui ce projet, qui passera notamment par l’aéroport, est nécessaire.

Trois ministres fédéraux, Jean-Yves Duclos, François-Philippe Champagne et Omar Alghabra, et un secrétaire parlementaire, Joël Lightbound, s’étaient déplacés à Québec. Le ministre Alghabra, parti de Toronto, a pris 11 heures pour se rendre en train. C’est beaucoup trop long, a-t-il dit, heureux de confirmer que l’investissement des fonds de 500 millions $ annoncés au dernier budget fédéral pour le projet de train à grande fréquence allait commencer. Ceux-ci serviront à entamer des consultations avec les communautés, dont les autochtones, mais aussi à accélérer les pourparlers avec les compagnies de chemin de fer pour le partage de certaines sections de voies, notamment pour l’accès aux centres-villes.

Mais pour le maire de Québec, Régis Labeaume, cette annonce avait une portée symbolique. «C’est une très grosse victoire pour la ville de Québec, la capitale nationale. Cette conférence de presse prouve que nous avions raison de nous battre pour que la ville de Québec soit incluse dans le projet. Le fait que la première annonce soit à Québec est remarquable.»

Le train fera un arrêt à l’aéroport international Jean-Lesage, où une gare sera construite. Le ministre Duclos estime que ce projet aidera l’aéroport à se développer. À moyen terme, il contribuera à lui permettre de se remettre sur pied après l’année difficile qu’il vient de vivre, dit-il.

La relance économique passe par ce projet, a indiqué le premier magistrat de Québec. La clé de cette infrastructure est la fréquence et la fiabilité. Un trajet Québec-Montréal sera réduit de 30 minutes. Un parcours entre Québec et Toronto, de 90 minutes, ont indiqué les politiciens.

Pour le PDG de la Chambre de commerce de Québec, Steeve Lavoie, le taux d’efficacité du train qui passera de 65 % à 95 % fera toute la différence pour les gens d’affaires qui sauront qu’ils peuvent se déplacer entre Québec et Montréal de façon fiable. «Ça change la donne.»

Le futur train circulera à 200 km/h sur un parcours de 1000 km sur des voies dédiées au transport des passagers. Il circulera entre Toronto et Québec, avec des arrêts à Ottawa, Montréal et Trois-Rivières. Il empruntera des voies existantes, mais également des nouvelles voies. Pour cela, le gouvernement devra procéder à des achats de terrain. Le ministre Duclos est confiant que les entreprises ferroviaires à qui appartiennent des emprises existantes auront intérêt à collaborer.

Le gouvernement ne donne pas de montant précis pour son projet. On a évoqué des montants de 6 à 12 milliards $ mardi. Cet automne, un premier appel de proposition sera lancé pour dénicher un partenaire privé avec qui s’associer. On anticipe qu’il sera complété en 2030 et que l’achalandage de 4,8 millions $ de passagers par année quadruplera d’ici les 30 prochaines années.

