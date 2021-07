Les brutes de l’infériorité numérique

MONTRÉAL | Comme scénario catastrophique, ça restait assez difficile à battre. Cinq minutes après le but égalisateur de Patrick Maroon en troisième période, Shea Weber a atteint Ondrej Palat avec un coup de bâton au visage.

Avec le sang de Palat qui gisait sur la glace, la décision devenait facile pour les arbitres, Eric Furlatt et Kelly Sutherland. C’était une punition de quatre minutes pour bâton élevé.

Le CH devait donc lutter pour sa survie sans son capitaine et l’un de ses meilleurs éléments en infériorité numérique pour les quatre prochaines minutes. C’était pour les 61 dernières secondes de la troisième période et pour 2 min 59 s en prolongation.

Ben Chiarot et Joel Edmundson n’ont pas quitté la surface glacée pour les dernières secondes de la troisième période et pour 3 min 20 s au début de la prolongation.

Dominique Ducharme n’a pas eu à se casser la tête. Il a pressé le citron au maximum avec Chiarot et Edmundson. Et la stratégie a rapporté. Le CH a tué cette longue punition de quatre minutes de Weber.

Moins d’une minute (58 secondes) après la sortie du banc des punitions de Weber, Josh Anderson a marqué le but vainqueur en prolongation. Une victoire de 3 à 2 et un premier gain dans cette finale pour réduire l’écart à 3-1.

« C’était très important de compter sur Ben et Joel, surtout avec Shea qui était au banc pour 4 minutes, a dit Ducharme à quelques minutes du départ de l’équipe pour Tampa. Avec le match à l’enjeu, on devait y aller avec nos meilleurs éléments. Ils sont importants pour nous. »

Des bêtes

À l’attaque, Jake Evans a également eu son mot à dire en infériorité numérique. Il a fait de nombreuses présences en compagnie de Paul Byron. L’autre duo principal était celui de Phillip Danault et Artturi Lehkonen.

Evans, qui a remplacé Jesperi Kotkaniemi au centre du troisième trio pour cette quatrième rencontre, a rendu hommage à Chiarot et Edmundson pour leur boulot à quatre contre cinq.

« Ils sont des bêtes, a-t-il répliqué avec le sourire. Quand ils sont sur la glace en désavantage numérique, ils sont intelligents, ils utilisent bien leur bâton et ils sont intimidants. Tu ne veux pas aller dans les coins contre eux, tu ne veux pas rester près du filet contre eux également. Ils sont durs. »

Sur les dix minutes dans ce match en infériorité numérique, Chiarot a passé 7 min 55 s sur la patinoire. C’est énorme. Edmundson, lui, y était pour 5 min 06 s.

Depuis le début des séries, le CH trône au sommet de la LNH à 91,4% en infériorité numérique (53 en 58). L’équipe adverse a marqué cinq buts en supériorité numérique, mais le Tricolore a aussi touché la cible quatre fois en désavantage numérique. Bref, ça frôle la perfection.

Occasion manquée

Dans le camp du Lightning, on cherchera à éliminer le Canadien pour un deuxième match d’affilée. L’an dernier, le Lightning avait soulevé la Coupe Stanley en territoire neutre dans la bulle à Edmonton. Maintenant, la bande à Jon Cooper aura la chance de boire du champagne à la maison.

« Il n’y a pas de doute que ce serait spécial, a reconnu le défenseur Ryan McDonagh. On a manqué une occasion lors du quatrième match. On le sait. On a tourné la page et on réalise qu’on a encore une belle chance à saisir. On mène 3 à 1 en finale, on veut obtenir cette quatrième victoire. On pourrait le faire à la maison dans un environnement qu’on connait bien. On aura besoin de jouer notre meilleur match pour gagner un autre match de hockey. »

La mairesse de Tampa, Jane Castor, sera également heureuse de revoir le Lightning dans ses terres. Avant le quatrième match, elle avait déclaré qu’elle souhaitait voir le Lightning prendre ça tranquille pour une rencontre afin de permettre au Canadien de gager un premier match, mais surtout de permettre la conclusion de cette finale au Amalie Arena pour la cinquième rencontre.

« Je ne savais pas qu’elle avait dit cela, a répliqué McDonagh. Je ne lis pas beaucoup les nouvelles au sujet de Tampa. On fait un bon travail pour s’éloigner des possibles distractions. On se concentre uniquement au hockey et on connait notre objectif. »