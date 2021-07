Les stations-service Crevier changent de main

La chaine de dépanneurs et stations-service du Groupe Crevier passera dans le giron de la Corporation Parkland, qui détient notamment les stations-service Ultramar.

La vente de la division Pétrole Crevier à Parkland s’inscrit dans une stratégie de redéveloppement de Crevier, qui compte concentrer ses activités sur le domaine des lubrifiants et dans la distribution, a indiqué le groupe dans un communiqué annonçant la transaction mardi matin.

Le montant de l’entente, qui devrait être entérinée par les autorités d’ici le premier trimestre de 2022 si elle respecte la Loi sur la concurrence canadienne, n’a pas été dévoilé.

La transaction permettra à Parkland de mettre la main sur 174 stations-service et sur les activités de vente en gros de Crevier.

Pour le moment, le nom de la marque demeurera dans le paysage québécois. La très grande majorité des stations-service de l’entreprise sont implantées au Québec, tandis que quelques adresses se retrouvent aussi dans l’est de l’Ontario.

«Le Groupe Crevier estime avoir fait le meilleur choix pour ses employés, ses clients et ses détaillants, Parkland possédant l’expertise, les capacités d’approvisionnement, et les ressources financières pour créer de la valeur et assurer le futur de l’entreprise», a-t-on indiqué par communiqué.

Groupe Crevier compte utiliser les revenus tirés de cette transaction pour «accélérer son développement en plus d’ancrer sa présence sur le marché canadien grâce à sa solide plateforme de distribution».