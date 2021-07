L'Indonésie importe de l'oxygène de Singapour pour répondre à la flambée de la COVID

Jakarta | L'Indonésie, aux prises avec une grave vague épidémique provoquée par le variant Delta, a importé en urgence de l'oxygène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et en appelle à l'aide d'autres pays, dont la Chine, a annoncé mardi le gouvernement indonésien.

Environ 10 000 concentrateurs d'oxygène -des appareils destinés aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire- devaient être expédiés de Singapour, ont indiqué des responsables indonésiens, qui ont précisé que d'autres avaient été acheminés à bord d'un Hercules C-130.

«Nous avons communiqué avec Singapour, la Chine et d'autres sources» pour avoir de l'aide, a déclaré Luhut Binsar Pandjaitan, un membre du gouvernement.

«Nous commanderons de l'oxygène dans d'autres pays si nous avons le sentiment que les réserves sont insuffisantes.»

Lundi, il avait ordonné que toutes les réserves d'oxygène disponibles soient envoyées dans les hôpitaux qui sont débordés par l'afflux de patients atteints du coronavirus.

Il avait mis en garde contre le «scénario du pire» dans lequel le nombre quotidien de nouvelles contaminations atteindrait les 50 000.

Le quatrième pays le plus peuplé du monde, avec près de 270 millions d'habitants, a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d'un mois, avec 29 745 cas de contaminations enregistrés lundi au cours des dernières 24 heures. Les décès se sont élevés à 558.

Le gouvernement a ordonné des restrictions drastiques à Jakarta et dans l'île de Java, ainsi qu'à Bali.

Le système de santé du pays, débordé, est au bord de l'asphyxie. Les hôpitaux bondés refusent des patients, obligeant les familles désespérées à chercher de l'oxygène pour soigner les malades et les mourants à domicile.

«Le système de santé est proche de l'effondrement, les hôpitaux sont débordés, les réserves d'oxygène manquent et les services de santé de Java et Bali sont terriblement sous-équipés pour faire face à cette hausse du nombre de patients dans un état critique», a déploré dans un communiqué l'ONG Save the Children.

Au total, officiellement, 2,3 millions de personnes ont été contaminées en Indonésie par le coronavirus qui a fait 61 140 morts. Les experts pensent que ces chiffres sont largement en dessous de la réalité, en raison du nombre insuffisant de tests, et du manque de traçage des cas.

L'Indonésie s'est fixée pour objectif de vacciner plus de 180 millions de personnes d'ici le début de l'année prochaine. Mais à ce stade, seul 5 % de la population a reçu ses deux doses.