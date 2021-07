Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse en nomination au gala des Gémeaux

Le balado «La Poche Bleue», animé par Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, a reçu une nomination au gala des Prix Gémeaux, mardi.

• À lire aussi: 36es prix Gémeaux: «Faits divers» domine les nominations

Le projet, créé en avril 2020, fera ainsi partie de la catégorie Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques, affaires publiques et sport.

«C’est une nouvelle assez... inattendue, a déclaré Latendresse par voie de communiqué. On ne sait pas trop comment réagir. Pour un projet créé depuis un peu plus d’un an, c’est vraiment gratifiant.»

«Tout ce projet a été mis de l’avant pour nos partisans, a ajouté Lapierre. On doit remercier nos auditeurs qui contribuent au "podcast" avec leurs nombreuses interventions. Et tous nos invités qui sont tellement généreux lors de leurs présences avec nous.»

Lapierre et Latendresse, que le public peut également voir durant la diffusion des matchs du Canadien à TVA Sports, ont accueilli plusieurs invités au fil de leurs émissions : des athlètes toujours actifs et d’autres à la retraite, tels que Vincent Lecavalier, David Perron, Martin Brodeur, Jacques Villeneuve et Mikael Kingsbury, ainsi que des artistes, comme Guy A. Lepage, Marc Messier et Les Cowboys Fringants. Même le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont été de passage.

Depuis le lancement du projet, La Poche Bleue a généré plus de deux millions de visionnements sur les différentes plateformes d’écoute.

Les autres nominés dans la catégorie sont Laurent Turcot («L’histoire nous le dira»), Marianne Désautels-Marissal («La fin du monde est à quelle heure»), Rébecca Desrape («Le lexique de la pandémie») et Marie-Ève Potvin («Zone active»).

Le gagnant de la catégorie sera dévoilé le 17 septembre.