Même après les ratés de la tuerie du Vieux-Québec, les systèmes de communication d’urgence sécuritaires, selon le VG

Le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, se veut rassurant. Les systèmes de communication d’urgence qui ont connu des ratés le soir du 31 octobre 2020 lors de la tuerie du Vieux-Québec ne posent pas de danger pour la sécurité publique, bien que plusieurs incidents aient été rapportés par les utilisateurs.

Dans son rapport annuel, le vérificateur général (VG) s’est penché sur l’implantation du système de répartition des appels par ordinateur (RAO), mis en place à partir de mai 2019.

Lenteur des cartes géographiques, fermeture inusitée de l’application, gel de l’écran sont des exemples de situations qui ont été portées à l’attention du VG par le Service de police de la Ville de Québec.

Pour la plupart des situations analysées, des corrections ont été apportées entre juillet 2020 et avril 2021, soutient M. Samson.

«Présentement, je peux vous dire que oui la population est en sécurité [avec le RAO]. Il reste encore certains éléments à améliorer. (...) Il y a un suivi qui est assuré de près par le Service des technologies de l’information», a-t-il dit.

M. Samson estime que l’implantation du RAO, qui permet de transmettre des informations en temps réel au personnel à bord des véhicules de patrouille et d’incendie, et du système du Service évolué de radiocommunication de l’agglomération de Québec (SERAQ) a été réalisée selon les règles de l’art.

Le VG poursuivra son analyse lors du deuxième volet de la vigie, créée en novembre 2020, pour les éléments qui sont en cours de correction. Pour sept des huit situations analysées, des corrections ont été apportées, assure-t-il.

Pour le problème de connexion qui est survenu lors d’une panne majeure, le Service des technologies de l’information (STI) de la Ville de Québec travaille à résoudre le problème.

Simulations à la suite de la tuerie

À la suite du 31 octobre, deux simulations ont été réalisées concernant la capacité du système de RAO de prendre en charge un événement majeur. Ces simulations ont mobilisé plus de 30 unités de police. Elles ont démontré que la combinaison du RAO et du SERAQ «fonctionnent bien ensemble, même à haute intensité», a ajouté Luc Monty, directeur général de la Ville de Québec.

«Les budgets sont là, les équipes sont là. C’est une priorité pour l’administration», a-t-il dit.

En mai 2021, 74 incidents avaient été reçus dont 57 résolus et 17 étaient toujours en cours d’analyse.

«Il y a d’autres améliorations qui sont en cours présentement», a réagi Rémy Normand, vice-président du comité exécutif.

Ce dernier ne peut garantir que les policiers de Québec sont à l’abri de problèmes technologiques comme ceux qui sont survenus le soir du 31 octobre.

«Pour l’instant, c’est encore susceptible de se produire. Il faut comprendre qu’avec l’ancien système, la probabilité que ça se produise était encore plus grande parce que notre couverture était moindre que celle que nous avons présentement», a-t-il ajouté.

La Ville fera d’ailleurs l’acquisition «d’enrichisseurs d’ondes» qui seront installés sur des édifices publics pour améliorer la couverture des communications. Au niveau de l’attribution des contrats pour ces systèmes, M. Samson n’a décelé aucune anomalie.

Pâtrimoine bâti

Au chapitre du patrimoine immobilier, le vérificateur général estime que l’inventaire des bâtiments patrimoniaux à la Ville de Québec n’est pas complet et que les intervenants de la Ville dispose d’une connaissance limitée de la valeur patrimoniale et de l’état de l’enveloppe des bâtiments patrimoniaux.

Moderniser la structure de gouvernance pour réduire les instances d’approbation

Selon le vérificateur général de la Ville de Québec, des ajustements au niveau de la gouvernance d’ExpoCité sont nécessaires à la suite des changements importants qui ont été apportés à la nature des infrastructures du site.

«La Ville doit maintenant actualiser la mission d’ExpoCité et moderniser sa structure de gouvernance de façon à bien encadrer les investissements et les dépenses qui y sont liés et à en maximiser les retombées», dit-il.

Selon Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, la planification stratégique amorcée, il y a deux ans, devrait répondre aux préoccupations du vérificateur général.

La Ville mise aussi sur la nouvelle directrice générale d’ExpoCité, Catherine Chénier, pour accélérer le processus de transformation.

Malgré les imperfections soulevées, aucune opportunité d’affaires n’a été ratée à cause du processus décisionnel actuel, selon M. Normand.

«En termes de gains d’efficacité, je ne suis pas sûr qu’il y a un grand potentiel, mais je pense qu’il faut procéder à cette révision-là pour ExpoCité», a-t-il dit.