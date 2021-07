Mois mémorable pour Boivin

L’année 2021 restera à tout jamais gravée dans la mémoire du cycliste Guillaume Boivin.

Moins de trois semaines après sa sélection au Tour de France, le coureur de la formation Israël Start-Up Nation a été confirmé, mardi, au sein de l’équipe canadienne qui prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo à compter du 23 juillet. Hugo Houle et Michael Woods avaient déjà leur place et Cyclisme Canada a confirmé l’identité du troisième coureur.

« Même si tout arrive dans le même mois, je ne me pince pas pour y croire parce que je travaille pour atteindre mes rêves de petit gars depuis de nombreuses années, a raconté Boivin, lundi, à l’occasion d’une journée de congé au Tour de France. Je vis des moments incroyables dont je vais me souvenir toute ma vie. Je suis très excité à l’idée de participer aux Jeux et je ressens beaucoup de fierté. »

Le coureur de 32 ans est-il plus heureux de sa sélection aux Jeux que de celle à la Grande Boucle ? « Ce sont deux événements difficiles à départager, a-t-il indiqué. Quand tu es un coureur professionnel, la première question qu’on te pose, c’est “as-tu déjà participé au Tour de France ?” Pour nous, c’est vraiment important le Tour de France. D’un autre côté, j’ai toujours voulu faire les Jeux depuis que je suis tout petit. »

Boivin croit vraiment que le Canada pourra tirer son épingle du jeu lors de la course sur route disputée le 24 juillet. « En Michael Woods, nous avons un des meilleurs grimpeurs du peloton et ça me motive énormément de l’épauler parce que nous avons une chance de médaille, a-t-il affirmé. Sur un parcours montagneux, nous sommes chanceux au Canada que notre meilleur coureur soit un grimpeur. »

La course de 234 kilomètres connaîtra sa conclusion sur le circuit Fuji-Speedway qui a déjà été le théâtre de Grand Prix de F1. « Avant de se disputer les médailles en vue de l’arrivée, les coureurs affronteront trois importantes ascensions, a expliqué Boivin. L’ascension du Mikuni Pass à 1171 mètres d’altitude s’étire sur 6,8 km, dont 4 km à plus de 12 % d’inclinaison. »

Chimie déjà existante

Coéquipier de Woods au sein de la formation Israël Start-Up Nation, Boivin connaît bien le coureur natif d’Ottawa. « La relation et la chimie que nous avons bâties ensemble sont des facteurs qui peuvent faire la différence. On se connaît bien. Moi et Hugo (Houle), on sera en appui à 100 % à Michael. »

La présence de Houle qui prendra part à ses deuxièmes Jeux après ceux de Rio en 2016 est un autre aspect qui réjouit Boivin. « Quand tu vis de bons moments dans la vie, tu souhaites les partager avec de bons amis. Je nous revois participer à des étapes de la Coupe du Québec et on se retrouve maintenant au sein du même peloton au Tour de France et aux Jeux olympiques. C’est spécial. »

Au terme de la dernière étape sur les Champs-Élysées qui couronnera le 18 juillet le vainqueur de la 108e édition du Tour de France, Boivin n’aura pas le temps de goûter aux douceurs de Paris.

« Il n’y aura pas de célébrations ou de souper d’équipe et notre concentration se portera immédiatement sur les Jeux, a indiqué Boivin qui est déçu que ses parents ne puissent pas faire le voyage dans la capitale nippone en raison des restrictions sanitaires, mais comprend la situation. C’est difficile à expliquer et même les scientifiques n’y arrivent pas, mais tu as des jambes incroyables après un grand Tour malgré la fatigue accumulée. »

Le Montréalais James Picoli fait partie des réservistes tout comme Léandre Bouchard en vélo de montagne, dont la tête d’affiche est la médaillée de bronze de Rio Catharine Pendrel qui en sera à ses quatrièmes Jeux. Le Canada misera sur 23 cyclistes dans les quatre disciplines, ce qui représente un sommet historique.