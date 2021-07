Le 28e tournoi de golf de la Fondation du Collège de Lévis (FCDL), tenu le 17 juin dernier au Club de golf de Lévis sous la présidence d’honneur de Michael Quigley (ancien du collège 1978-1980), vice-président exécutif et chef des Marchés institutionnels de Fiera Capital, a réuni pas moins de 144 participants dans le plus grand respect des règles sanitaires des autorités publiques et a établi un nouveau record avec des profits nets de 65 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : François Bilodeau, directeur général FCDL ; Michael Quigley, président d’honneur ; Benoit Labbé, président du CA de la FCDL et David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis.

Golf nord-côtier

Photo courtoisie

Le Club de golf Sainte-Marguerite, situé à environ 35 km à l’ouest de Sept-Îles, accueillera pour la 3e année de suite l’Invitation ITUM du East Coast Pro Tour. Ce sont 24 joueurs professionnels québécois qui participeront à ce tournoi, du 20 au 22 juillet, qui compte neuf (9) arrêts, au Québec et en Ontario, tout au long de la saison estivale 2021. En équipe de deux, les professionnels joueront trois rondes sous les formules mulligan, deux balles, meilleure balle et coup alternatif, pour remporter les honneurs ainsi qu’une bourse totale de 28 000 $. Une compétition Pro-Am est aussi prévue à l’horaire le mardi 20 juillet, compétition amicale réunissant 96 amateurs répartis en 24 quatuors, accompagnés d’un professionnel le temps d’une ronde. Sur la photo, Anthony Demers, Beauceron d’origine et professionnel au Club de golf Sainte-Marguerite.

Coupe Golfa 2021

Photo courtoisie

Compétition amicale, de 54 trous, initiée il y a quelques années par Joël Godin et Christian Falardeau et qui regroupe deux fois par année (printemps et automne) 16 golfeurs/amis de la région de Québec, la version printanière de la Coupe Golfa 2021 s’est tenue (un peu en retard) sur trois jours, les 18-19 et 20 juin derniers, dans les allées du Club de golf de Victoriaville. Selon une formule complexe de handicaps, l’excellent Jean-Yves Montminy, associé principal de la firme d’architecture STGM, a été le meilleur au cours de ces trois rondes de golf en ramenant un cumulatif de moins 3 (-3), devançant par un maigre coup Karl Godin (Colortech) et Renaud Francoeur (ex-TQS), qui ont terminé à moins 2 (-2). On me rapporte que Jean-Yves s’est aussi distingué par ses spectaculaires animations d’après matchs, en soirée, et qu’Emmanuel Boulais (Manu pour les intimes) est bien meilleur au Poker qu’au golf ! Sur la photo, à gauche, l’organisateur de la Coupe Golfa printemps 2021, Jacques (Minou) Dupuis, de Symbiose Événements, et à droite, le vainqueur Jean-Yves Montminy.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 juillet 1935, le pont de l’Île-d’Orléans, pont suspendu qui relie l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent à Québec, est ouvert à la circulation routière. Il avait été inauguré par le premier ministre du Québec Louis-Alexandre Taschereau deux jours plus tôt.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les jumeaux Pierre Martineau (photo), associé principal chez CadreSelect, recrutement de leaders et Jean Martineau, de l’Avalanche du Colorado (LNH), 60 ans...Isabelle Boulay, chanteuse québécoise, 48 ans...Yves Laroche, ex-skieur acrobatique de Lac-Beauport, 62 ans...Hélène Scherrer, députée de Louis-Hébert aux Communes (2000-04), 71 ans...George W. Bush, président des États-Unis (2001-2008), 75 ans...Sylvester Stallone, acteur américain (Rocky), 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 06 juillet 2016 : J.Jacques Samson (photo), 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec... 2020 : Ennio Morricone, 91 ans, maestro italien auteur de centaines de musiques de films et double oscarisé et réputé pour les bandes originales des westerns spaghetti... 2019 : Joao Gilberto, 88 ans, musicien brésilien, l’un des pères de la bossa nova qui immortalisa avec Stan Getz «la fille d’Ipanema»... 2018 : René Tremblay, 91 ans, ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee pendant 30 ans... 2009 : Madeleine Lévesque April, 70 ans, la mère d’Alain April, du Bonne-Entente à Québec... 2007 : Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois... 2005 : Richard Verreau, 79 ans, l'un des plus grands ténors du Québec... 2006 : Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003 : Gilles Tremblay, 73 ans, maire de Chicoutimi de 1967 à 1970... 1990 : Jean-Maurice Bailly, 70 ans, un des piliers du réseau français de Radio-Canada... 1971 : Louis Armstrong, 71 ans, trompettiste et chanteur.