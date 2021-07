Pénurie de main-d’œuvre: faire de l'âgisme positif

Faisons de l’âgisme positif pour régler le problème de main-d’œuvre, a proposé le chef Danny St Pierre, en entrevue avec Jean-François Guérin sur ondes de LCN, mardi.

La pénurie de main-d’œuvre rend la vie difficile à de nombreux entrepreneurs, alors que beaucoup de retraités se tournent vers le bénévolat pour se désennuyer et socialiser. «Moi je trouverais ça excessivement intéressant d’avoir des gens plus âgés dans mes équipes puis en plus [...] ça enrichirait non seulement le travail, mais aussi l’expérience de vie dans nos établissements», a dit le l’animateur et restaurateur.

Mais les ainés qui veulent délaisser la retraite doivent subir des pénalités financières lorsqu’elles retournent au travail. «Mon plus grand compétiteur, c’est le bénévolat. Ils vont tellement être imposés s’ils viennent travailler que ça ne leur sert à rien. Ils vont aller travailler gratuitement. Donnons un break fiscal à nos ainés, aux gens qui pourraient venir pimenter nos brigades, aider nos petits commerces, donner de l’expérience, faire un pont entre les générations», a-t-il ajouté.

«Quand j’ai commencé à travailler, mon chef était plus vieux que mon père. Il était ferme, il y avait une distance, mais maudit que j’ai appris des affaires», a confié l’animateur à Jean-François Guérin.