Près de 100 écrans pour Kuessipan en France

Presque deux ans après sa sortie au Québec, le film Kuessipan débarque mercredi sur près de 100 écrans en France, en plus d’amorcer le même jour sa carrière en Belgique et en Suisse française.

Au dernier décompte, mardi soir, on dénombrait 99 écrans et il était question que le long métrage de Myriam Verreault, qui suit les destins de deux adolescentes de la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, dépasse la centaine.

C’est sans compter les salles belges et suisses françaises, dont les données ne sont pas encore connues, de même que celles de la Suisse allemande (sortie le 12 août) et des Pays-Bas (23 septembre).

Au cours des deux dernières années, Kuessipan a reçu plusieurs prix dans les festivals et a été lancé aux États-Unis, ce printemps. Cette sortie en France comble de bonheur Myriam Verreault, d’autant plus que les premières réactions, autant chez les cinéphiles que dans la presse spécialisée, sont bonnes envers son adaptation du roman de Naomi Fontaine.

«On sentait qu’on avait le film pour une bonne sortie et nous avons la chance d’avoir un distributeur (Les Alchimistes) passionné et dévoué qui y croit énormément. Je leur lève mon chapeau, malgré l’attente de la pandémie, ils n’ont jamais abandonné et nous sommes récompensés de belle façon», nous a confié la cinéaste, dans un échange de messages textes, mardi.