Procès d'un homme de Lévis: il disait vouloir faire «un carnage»

Si la honte a longtemps tenu au secret une présumée victime qui subissait de la violence conjugale, les nombreuses armes à feu de son conjoint et le fait qu’il disait vouloir faire «un carnage» si elle venait à parler l’ont aussi paralysée pendant des mois.

Au deuxième jour du procès d’Abdellah El Harchiche, qui fait face à des accusations en matière de violence conjugale et d’armes à feu, son ancienne conjointe a poursuivi le récit du cycle de violence dans lequel elle a été plongée dans les mois et les années qui ont suivi leur mariage en 2012.

D’une voix douce où se mêlaient parfois de longs sanglots, la dame a raconté au juge Jean Asselin s’être littéralement retrouvée «prisonnière» dans sa propre maison parce que son mari, un Lévisien d’origine marocaine, décidait pratiquement de tout.

«J’avais honte. J’ai réussi dans la vie. J’avais un bon travail, de l’éducation... Je ne comprends pas comment j’ai fait pour me retrouver prise là-dedans... J’avais peur de tout, tout le temps...», a mentionné la femme qui vivait isolée de sa famille et de ses amis.

Isolée

El Harchiche, voulant protéger la relation, lui avait expliqué qu’il fallait «exclure les gens négatifs» et, selon le témoignage de la dame, pour lui, «[sa] famille et [ses] amis faisaient partie du négatif».

Quelques semaines avant l’arrestation du prévenu, elle a toutefois trouvé le courage d’appeler son père parce qu’elle voulait «laisser une trace» et que «quelqu’un sache» si jamais il lui arrivait quelque chose. C’est d’ailleurs le père de la dame qui, le 28 août 2020, a avisé les policiers.

«Ce jour-là, il [l’accusé] m’avait interdit de sortir de la maison et d’aller chez la coiffeuse. Je lui ai alors dit que j’allais aller au cimetière me recueillir sur la tombe de ma mère, mais ça aussi, il me l’a refusé», a-t-elle ajouté en pleurant.

Alors qu’elle était captive, le père de la présumée victime a appelé trois fois sur le cellulaire de sa fille sans qu’elle réponde. Puis l’accusé, croyant que l’absence de réponse pourrait inquiéter le père, a sommé celle-ci de le texter pour lui dire que tout allait bien.

Repaire d’armes

Quand les policiers de Lévis se sont présentés à la résidence du couple, la femme se trouvait dans la chambre de l’accusé avec ce dernier, véritable repaire où il conservait ses nombreuses armes à feu.

Questionnée par la poursuivante, Me Caroline Munger, à ce sujet, la présumée victime a mentionné qu’elle savait qu’El Harchiche «possédait des armes». Selon ce qu’elle a raconté, il achetait ces dernières dans une boutique spécialisée ou encore sur internet.

«Il disait que c’était une collection. Il achetait des carabines de pays d’Europe de l’Est. Il disait que c’était comme ses bijoux. Il les appréciait beaucoup. C’était une fierté pour lui d’avoir ces armes-là», a-t-elle ajouté.

À la suite de l’arrestation de l’homme de 49 ans, un mandat de perquisition a été lancé pour que les policiers puissent mettre la main sur les armes à feu qui se trouvaient dans deux coffres-forts pour arme longue, un coffre à jouets et trois mini coffres-forts.