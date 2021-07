Ricardo Trogi prépare un 4e film autobiographique

On a d’abord cru que ce serait une trilogie, mais il y aura finalement une suite aux films 1981, 1987 et 1991. Trois ans après la sortie de 1991, le cinéaste Ricardo Trogi vient de compléter l’écriture d’une nouvelle comédie à saveur autobiographique.

Intitulé 1994-1995, ce quatrième film inspiré de sa jeunesse relatera les péripéties de Trogi alors qu’il faisait ses débuts comme réalisateur en participant à La Course destination monde, il y a 26 ans.

« Je me suis concentré là-dessus à temps plein pendant les quatre derniers mois et j’ai terminé le scénario du film la semaine dernière », a confié Trogi lors d’un entretien accordé au Journal, lundi, à l’occasion de la sortie de son nouveau film, Le guide de la famille parfaite.

« J’avais déjà commencé à écrire quelques scènes avant, mais quand la pandémie est arrivée, je me suis dit que c’était le bon moment de me plonger dans ces vieux souvenirs. J’ai donc récupéré toutes les vieilles images que j’ai tournées partout sur la planète pendant La Course et je les ai toutes regardées. Le film va se concentrer sur une partie de mon aventure en Égypte, qui avait été assez compliquée. J’ai choisi de raconter ce segment-là parce que c’est un des moments les plus drôles de ma Course. »

Le scénario de 1994-1995 sera soumis aux institutions financières le mois prochain. Trogi espère pouvoir tourner à l’été 2022, avec son acteur fétiche Jean-Carl Boucher dans le rôle de Ricardo. Sorties entre 2009 et 2018, les comédies 1981, 1987 et 1991 ont rapporté ensemble près de 6,5 M$ au box-office québécois.