S'intégrer, c'est aussi participer aux débats

Honnêtement, je n’aurais jamais cru cette chronique nécessaire tant la chose me semble évidente.

Mais apparemment, elle ne va pas de soi pour tout le monde.

Si vous avez l’habitude de me lire, vous connaissez mes vues sur un certain nombre de sujets.

Loyauté ?

Je suis pour la souveraineté du Québec.

Je suis contre la doctrine multiculturaliste prédominante au Canada anglais.

Je suis pour une réduction du nombre d’immigrants accueillis chaque année au Québec.

Je suis pour le renforcement des mesures de protection de la langue française.

Ça dessine un portrait somme toute assez banal. Des millions de personnes pensent ainsi.

Chaque fois que je réitère ces positions, il se trouve cependant des lecteurs pour me reprocher mon ingratitude à l’endroit du Canada.

Des médias anglophones reprennent occasionnellement la rengaine.

Pourquoi ? Parce que je suis un immigrant.

Je suis en effet arrivé ici il y a 51 ans.

En gros, on me dit : vous êtes venu d’ailleurs, c’est le Canada qui vous a accueilli, et maintenant, vous critiquez ce pays et soutenez un projet qui vise à le démembrer.

Parfois, ceux qui disent cela, l’écume aux narines, sont au bord de m’accuser de trahison.

Pour eux, l’immigrant doit être reconnaissant au point d’être d’une inébranlable loyauté au Canada tel qu’il est.

Je rappelle à cet égard trois éléments qui me semblent des évidences.

Premièrement, quand vous devenez citoyen canadien, le serment que vous prêtez dit exactement ceci :

« Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Élisabeth II, reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. »

Il n’y a rien dans l’adhésion à la souveraineté, si vous prônez sa réalisation par la voie pacifique du vote démocratique et non par des méthodes violentes, qui contrevienne aux lois du Canada.

Il n’y a rien, dans les obligations liées à la citoyenneté canadienne, qui entraîne un devoir de soumission absolue à son régime politique.

Deuxièmement, le Canada est une démocratie libérale, certes très imparfaite, mais une démocratie tout de même, bien que son régime politique soit encore, sur le plan formel, une monarchie constitutionnelle.

Or, l’une des caractéristiques centrales des démocraties libérales, c’est leur respect des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de conscience (penser ce que je veux), la liberté d’expression (dire ce que je pense) et la liberté d’association (militer avec d’autres pour les changements que je souhaite).

Débat

Troisièmement, que demande-t-on à un immigrant ? On lui demande notamment de s’intégrer.

S’intégrer, est-ce seulement obéir aux lois et payer des impôts ? N’est-ce pas aussi participer aux débats de sa société ?

Et qui dit débat dit forcément diversité des opinions.

Pour le dire autrement, quelle serait la qualité du débat public si votre origine vous enfermait dans la seule position qui vous serait autorisée ?