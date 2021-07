Trump 41e dans le classement des présidents américains

Les Américains sont friands d’anecdotes et de statistiques entourant leurs présidents. Régulièrement ils produisent des classements dans lesquels ils évaluent les performances des chefs de l’exécutif.

S’il m’arrive de jeter un œil à ces exercices plus ou moins sérieux ou organisés, il y en a un sur lequel je m’attarde avec plus d’attention, probablement par déformation professionnelle. Sur le site de C-Span, on demande à une brochette d’historiens de produire un palmarès.

Même pour les spécialistes de l’étude des phénomènes dans le temps, il est un brin hasardeux et subjectif de s’aventurer sur ce terrain glissant. Cette année ce sont 142 collègues américains qui se sont prêtés au jeu.

Si je me plais à analyser leurs résultats, c’est d’abord parce qu’on effectue le classement à partir d’une liste d’indicateurs commune pour tous les participants et aussi parce qu’on peut comparer les résultats d’une année donnée avec ceux des années précédentes.

Généralement, les changements sont peu fréquents chez les plus anciens présidents puisqu’on jouit d’une meilleure perspective sur leur travail, mais ça devient plus complexe et volatile avec ceux qui sont plus près de notre époque. On mentionne encore régulièrement les retombées des décisions des Bush jr, Obama et Trump.

Quels sont donc les indicateurs à l’aide desquels on passe au crible la gestion d’une administration? Ils sont au nombre de dix. On évalue ainsi le pouvoir de persuasion du président, son leadership en temps de crise, sa gestion de l’économie, ses aptitudes pour les relations internationales, ses relations avec le congrès, ses compétences d’administrateur, sa contribution à encourager une société plus juste et équitable, le respect de ses promesses électorales, la complexité du contexte dans lequel il évolue ainsi que son autorité morale.

Quand on observe le classement final, il n’y a aucune surprise au sommet de la liste. Personne ne se surprend d’y retrouver quelques géants auxquels on peut aisément associer les indicateurs sélectionnés. Les Lincoln, Washington, Franklin Delano Roosevelt ou Theodore Roosevelt ne sont pas menacés pour le quatuor de tête.

Parfois, on sent que le contexte dans lequel s’est effectué l’exercice peut influencer le classement de manière significative. Par exemple, Andrew Jackson, de plus en plus associé à sa gestion des minorités alors que les revendications font rage, est passé du 13e rang en 2000 au 22e rang en 2021.

Je suis également toujours étonné lorsque je constate que John F. Kennedy est perçu aussi positivement. Le président assassiné en 1963 est confortablement installé au 8e rang alors que son bilan en demie-teinte est incomplet. Sa capacité à inspirer lui vaut probablement de précieux points, tout comme son rêve d’une société plus juste et égalitaire.

Je suis aussi surpris que Barack Obama se glisse cette année parmi les dix premiers présidents. Lors de l’exercice précédent, on le classait douzième. Je reconnais de grandes qualités au premier président noir de l’histoire et peu d’hommes ou de femmes politiques ont joui d’une telle autorité orale. Il me semble malgré tout prématuré de le classer aussi haut, aussi tôt.

Comme Donald Trump a quitté la présidence depuis peu, c’est la première fois que les historiens s’intéressaient à son bilan. Ils lui attribuent le 41e rang sur 44. Ici aussi il faudra attendre quelques années pour bien jauger les retombées de ses projets et décisions, mais il ne fait aucun doute à mes yeux qu’il figurerait loin dans le classement. Si vous relisez bien les indicateurs, on peine souvent à lui en accoler plusieurs.

Contrairement à l’opinion de plusieurs de ses adversaires, Trump n’est cependant pas le pire président selon les historiens consultés. Ce titre peu enviable échoit à un président qui le mérite pleinement. James Buchanan dirige le pays dans la période qui précède le déclenchement de la guerre de Sécession.

Vous pourriez être tentés de vous porter à sa défense en avançant avec raison que le contexte ne lui est en rien favorable. S’il n’a pas tous les défauts, Buchanan ne parviendra jamais à exprimer une position claire. Maladroit puis désintéressé, il attendra la fin de sa présidence, préférant rentrer chez lui plutôt que de solliciter un second mandat. Il arrive parfois qu’on évoque la guerre de Sécession en affirmant qu’il s’agit de la guerre de Buchanan, c’est tout dire.

Je termine en vous laissant le lien pour le classement que vous retrouverez en cliquant ici. Si jamais vous souhaitez produire votre propre classement, vous retrouverez des onglets expliquant chacun des indicateurs ainsi que la méthodologie utilisée. Si le cœur vous en dit, revenez partager votre classement avec moi!