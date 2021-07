Le gouvernement fédéral a répondu à une demande des athlètes en lançant, mardi, un mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire.

Au terme d’un appel d’offres, le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault a confirmé que le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a été retenu pour mener à terme ce projet et profitera d’une subvention de 2,1 millions $ au cours de l’année 2021-2022.

Dans les plaintes d’abus, de harcèlement et de comportements préjudiciables, les athlètes se retrouvaient souvent dans une position délicate puisque l’indépendance laissait à désirer.

« On aurait été favorable à ce que les fédérations nationales soient obligées d’adopter le mécanisme au lieu d’avoir la possibilité de se tourner vers des entités privées, mais il y avait une question de juridiction où le fédéral ne voulait pas s’immiscer dans des dossiers de compétence provinciale, a expliqué la cheffe de la direction du CRDSC, Marie-Claude Asselin. On va entamer nos consultations au retour de Tokyo et on veut démontrer aux fédérations que le mécanisme est très attrayant. Les fédérations qui ne vont pas adhérer auront toutefois des obligations d’indépendance et des normes à respecter. »

Créer un sentiment de confiance

Mme Asselin soutient que le moment était venu d’améliorer l’indépendance.

« Dans le passé, certaines fédérations faisaient un bon travail d’indépendance, a-t-elle indiqué, mais les athlètes n’étaient pas confortables de déposer une plainte à des gens qui avaient été embauchés par les fédérations. On doit créer un sentiment de confiance chez les victimes et démontrer qu’elles ont les outils à leur disposition pour dénoncer les cas d’abus et de harcèlement. »

« Les athlètes sauront maintenant où aller quand ils vivront des choses qui ne sont pas acceptables, de poursuivre Mme Asselin. Il y a un travail d’éducation et de sensibilisation, et les athlètes doivent connaître les limites. Chaque individu a un rôle à jouer. »

La cheffe de la direction du CRDSC estime qu’un changement de culture est amorcé.

« Le changement de culture est débuté, mais ça peut prendre jusqu’à une décennie pour apporter tous les changements souhaités et mettre tout le monde au pas, a-t-elle mentionné. Il y a des changements qui seront immédiats et d’autres qui seront plus longs. Des entraîneurs trop rigides qui ne veulent pas changer vont prendre leur retraite et d’autres qui auront une formation sur le sport sécuritaire vont prendre la relève. »

Une ligne d’assistance qui offrira une structure permanente verra le jour dans les prochains mois, contrairement à la ligne d’entraide du sport canadien qui avait vu le jour en mars 2019.

« Ça va être la porte d’entrée pour déposer une plainte », a précisé Mme Asselin.