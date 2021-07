Vouloir un enfant à tout prix

Je viens de dépasser le chiffre fatidique de 45 ans, celui qui annonce la ménopause et qui constitue le ding-dong final pour les femmes comme moi qui n’ont pas d’enfants. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais voulu en avoir. Mais je ne sais pas pourquoi, on dirait que depuis ma dernière séparation de couple, c’est comme si c’était ça qui commençait à me manquer. Plus que d’avoir un homme dans ma vie en fait.

Comme je n’ai pas beaucoup de temps pour réfléchir, j’ai commencé à regarder autour de moi pour identifier un candidat potentiel à la paternité et je l’ai trouvé. Ma meilleure amie me dit que le gars en question risque de me dire oui pour le kick, mais que ce serait loin d’être le père idéal vu son passé. Mais est-ce si important après tout si le gars remplit le mandat ?

Anonyme



Quand on s’embarque dans une aventure semblable, on doit toujours le faire en pensant en premier au bien-être de l’enfant à venir. Cela mériterait quelques heures d’une sérieuse réflexion, il me semble !