NGUYÊN, Vân Dung



À son domicile, le 24 juin 2021, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est décédée madame Vân Dung Nguyên, épouse de monsieur Louis-Jacques Dorais, fille de feu madame Chinh Nguyên et de feu monsieur Phuong Nguyên. Née à Hanoï (Vietnam) en 1940, elle était pharmacienne, auteure et artiste.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h 30 à 15 h 15.Les cendres seront déposées au cimetière de la Côte-des-Neiges ultérieurement. Outre son époux des quelque cinquante dernières années, monsieur Louis-Jacques Dorais, elle laisse dans le deuil ses enfants: David et Sophie Dorais (Karl Turpin); ses petits-enfants: Rémy Turpin, Orian Dorais et Viviane Dorais ainsi que la mère de ces derniers: Marie-Ève Mathieu; ses frères: Kim Doanh, Kim Luân et Kim Cuong Nguyên; sa soeur Monique Nguyên-Kobayashi; ses belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don au Fonds de bienfaisance Dât Lanh (https://qttdatlanh.blogspot.com/), un organisme de charité enregistré ayant pour mission de venir en aide aux plus démunis au Vietnam et au Québec.