5 concerts du Festival d’été à voir en ligne

Des concerts du Festival d’été de Québec, qui s’amorce jeudi soir, sont disponibles en ligne et peuvent donc être vus dans le confort de votre foyer. Ou sur le bord de votre piscine. Le programmateur Louis Bellavance a ceci à dire à propos de cinq d’entre eux.

Paul Piché

Photo Didier Debusschère

« Il est en pleine forme et il est en retour de hype [qui retrouve une nouvelle jeunesse, NDLR]. Ce sera un spectacle solo guitare-voix, ce qu’il ne fait jamais. Ça va être l’occasion de connecter avec lui. »

▶ 10 juillet, 18 h 30

Clay and Friends

Photo courtoisie

« Arnaud [Cordier, aussi programmateur du FEQ] les avait programmés à l’Impérial, avant la pandémie. Je ne les connaissais pas du tout et quand je suis arrivé, c’était plein aux trois quarts et il y avait toute une ambiance. Ce sont les prétendants au titre de band du Québec qui a le plus d’ambiance durant ses concerts. »

▶ 13 juillet, 18 h 30

Valaire

Photo Chantal Poirier

« Comme Clay and Friends, c’est un band de party. J’ai l’impression qu’ils ont toujours été là. Ils ont leur public, ça ne devient jamais un ouragan, mais ils sont solides et ils continuent de produire. Ça ne se démode pas. »

▶ 14 juillet, 21 h 30

Jonathan Roy

Photo courtoisie

« Il vient de sortir un EP qui fonctionne bien partout. Cette fois, je crois que c’est la bonne et qu’il est en train de décoller au Canada anglais et ailleurs. Nous avons vendu beaucoup de liens virtuels pour lui et à la vitesse qu’il a vendu ses deux séries de 250 billets, on sent vraiment une JoRoyMania. »

▶ 16 juillet, 18 h 30

White-B

Photo courtoisie

« C’est certainement le nom le moins connu de la programmation et pourtant, il vend ses billets aussi vite que les autres. C’est un membre du collectif rap 5SANG14, qui est la réponse de Montréal à Alaclair Ensemble. Plusieurs membres ont des sous-projets, mais le sien est peut-être déjà plus important que 5SANG14. Les attentes sont très élevées. »

▶ 17 juillet, 18 h 30