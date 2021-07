PICARD, Gratien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juin 2021, à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Gratien Picard, époux de madame France Gagnon et fils de feu Lucien Picard et de feu Isabelle Roy. Il demeurait à Saint- Philémon.de 16h à 18h45,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil sa conjointe France Gagnon, ses enfants: Guillaume (Maryse Boisvert), Claudine (Vincent Lambert), Pierre-Olivier (Caroline G. Boudreau); ses petits-enfants: Léo et Philippe Lambert, Béatrice Boisvert-Picard, Élisabeth et Arthur Picard. Il était le frère de: Danielle (feu Daniel Labrecque), feu Damien, feu Camille (Lorraine Brasseur), Claire (feu Pierre St-Laurent), Louise et feu Hélène (Gilles Landry). De la famille Gagnon, il était le beau-frère de: Gilles (Raymonde Gendron), Jean-Roch (Gabrielle Roy), Rachel (Marcel Girard), Yves (feu Louise Lapointe), Maurice (Rachèle Tremblay), Bertrand, Yvonne (feu Jean-Marc Labbé), Camille, Lorraine (Gilles Plante), Armand (Pauline Tremblay), Pascal (Martine Cloutier) et Paule (Michel Chauvin). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. Remerciements aux merveilleuses équipes des soins à domicile du CLSC de Bellechasse ainsi que de l'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis (unité des soins palliatifs) 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la