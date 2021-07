Accueil des voyageurs français aux États-Unis: une décision «dans les prochaines semaines»

Paris | Une «décision» concernant l'entrée aux États-Unis des voyageurs arrivant de France, pays encore considéré «orange» au niveau sanitaire par les autorités américaines, devrait intervenir «dans les prochaines semaines», a indiqué mercredi le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne au micro de FranceInfo.

«Il y a une asymétrie parce que nous, on dit bienvenue aux Américains, "welcome back". Hélas, la réciproque n’est pas encore vraie», a mis en avant M. Lemoyne. Il a indiqué que le ministère des Affaires étrangères «Jean-Yves le Drian sera lui-même aux États-Unis la semaine prochaine et continuera d’inciter les autorités américaines à évoluer, parce que les faits sont là».

«Rationnellement, nous sommes aujourd’hui (en France) à des taux d'incidence autour de 20, donc on est quand même dans une situation qui s'est largement améliorée et qui à mon avis peut permettre la reprise des déplacements de la France vers les États-Unis», a estimé M. Lemoyne.

Le secrétaire d'État français a précisé que le chef de la diplomatie américaine «Antony Blinken évoquait une décision dans les prochaines semaines. Donc j'espère que les prochaines semaines se comptent sur les doigts de la main et pas des deux mains».

La France a rouvert ses frontières aux flux de voyageurs depuis le 9 juin en fonction d'un code couleur allant du vert pour les pays jugés «sûrs» au orange et rouge pour les pays «décommandés sauf motifs impérieux». Les États-Unis sont classés en vert, mais du point de vue américain, la France se classe encore en orange.

M. Lemoyne a insisté sur le fait que «cette situation est très pénalisante notamment pour les Français établis aux États-Unis: certains ont des permis qui peut-être ne leur permettraient pas de revenir aux États-Unis s'ils revenaient en France pour une période de vacances. C'est très pesant pour la vie de famille».

Début juin, le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, indiquait déjà que l'Europe demandait «la réciprocité» aux États-Unis en matière d'accueil des touristes européens.

«Nous accueillons déjà des touristes américains à partir du moment où ils sont vaccinés, à partir du moment où ils ont eu les deux doses et qu'on a attendu le délai de 15 jours. J'insiste: nous voulons la réciprocité», avait déclaré le commissaire européen.

Les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord dès le 19 mai pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires des vaccins contre la COVID autorisés au niveau européen.