Aroldis Chapman implore les partisans d’être patients

Le marché de New York est habituellement dur à l’égard des athlètes livrant de mauvaises performances et le releveur des Yankees de New York Aroldis Chapman peut le constater ces temps-ci.

• À lire aussi: Cedric Mullins se charge une fois de plus des Blue Jays

• À lire aussi: Une fin de match à l’avantage des Cardinals

Le spécialiste des fins de match des Bombardiers du Bronx éprouve passablement d’ennuis depuis quelques jours. Avant de lancer une manche dans une victoire à sens unique de 12 à 1 contre les Mariners à Seattle, mardi, le gaucher a été pour le moins exécrable. À ses trois sorties précédentes, il a donné neuf points en seulement une manche et un tiers au total. Le 30 juin, les Angels de Los Angeles ont marqué sept points en début de neuvième manche, dont quatre aux dépens de Chapman, pour filer vers un gain de 11 à 8 au Yankee Stadium.

Puis, dans le premier duel d’un programme double face aux Mets dimanche, l’artilleur a accordé trois points sans obtenir un seul retrait, ce qui lui a valu les huées de la foule. Affichant une moyenne de points mérités de 4,55 cette saison, il demande un peu de patience de la part des partisans.

«À tous les gens qui critiquent mes mauvaises performances, je leur dirai que je ne sais pas comment mon histoire se terminera, mais sur ses pages, vous ne lirez jamais les mots j’ai abandonné. Donc, je regarderai vers l’avant. Il me reste encore plusieurs guerres à remporter et beaucoup de bouches à faire fermer», a-t-il écrit sur son compter Twitter.

Toujours le numéro 1

De son côté, le gérant Aaron Boone semble avoir confiance en son protégé de 33 ans et le principal concerné pourrait conserver son poste de releveur numéro 1, malgré les protestations de certains amateurs. L’entraîneur déterminera la suite prochainement.

«Nous continuerons d’en parler, a-t-il dit au réseau YES Network. Évidemment, nous avons d’autres matchs importants à jouer. C’est un sujet dont nous discutons après les parties.»

Chapman affiche un dossier de 5-3 et a réalisé 16 sauvetages en 2021. Au classement de la section Est de la Ligue américaine, les Yankees occupent le quatrième rang malgré une fiche de 43-41.