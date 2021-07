Assassinat de Jovenel Moïse: la communauté haïtienne sous le choc

La nouvelle de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté haïtienne au Québec mercredi.

• À lire aussi: L’assassinat de son président plonge Haïti dans l’inconnu

• À lire aussi: Ottawa et Québec condamnent «l’effroyable assassinat» du président haïtien

• À lire aussi: La machine à tuer

Les gens ont appris la nouvelle au réveil, puisque l'assassinat du président haïtien est survenu à Port-au-Prince vers 1 h du matin.

«La dernière fois que quelque chose de si horrible est arrivé en Haïti, c’était en 1915, et après on a vécu des moments assez difficiles», a rappelé le Dr Weibert Arthus, ambassadeur d’Haïti au Canada. «Pour le moment, ce que je peux garantir, c'est que la situation est sous contrôle.»

Les Haïtiens qui habitent à Montréal sont sous le choc. Les gens sont extrêmement inquiets de la violence du geste, de la façon dont l’attentat a été perpétré, et surtout, de l’incertitude dans laquelle se trouve maintenant plongé Haïti. Le pays connaît de gros problèmes de violence et de gangs.

«C’est un choc parce qu’on ne s’entendait pas à ça», a dit Marjorie Villefranche, directrice générale de Maison d’Haïti à Montréal.

«Bien sûr, le pays était assez chaotique, il y avait énormément d’insatisfaction par rapport à ce président, mais on ne s’entendait pas du tout à un événement comme ça», a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles.

«C’est sûr que ça ébranle tout le monde parce qu’un pays sans président, ce n’est pas possible alors on attend pour voir ce qu’il va se passer, a expliqué une dame. J’ai de la famille là-bas, j’ai mon frère qui est policier, mais on attend.»