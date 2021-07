BERNARD, Guy



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 3 juillet 2021, est décédé avec courage et résilience, à l'âge de 54 ans, Monsieur Guy Bernard, des suites d'une longue bataille contre le cancer. Il laisse dans le deuil, sa femme Josée Ratelle, ses enfants, Catherine et Guillaume (Tania), ses parents, Robert Bernard et Hélène Nolet, son frère Pierre (Darlene), ses sœurs, Carole (Bruno) et Caroline (Pascal), son beau-frère Sylvain (Nicole) et ses belles-sœurs Céline et Lucie, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, oncles, tantes, cousins et cousines. Une pensée spéciale à ses amis, Daniel Dooney, Diane Cusson, Daniel Bourque et Isabelle Beaulieu ainsi qu'à ses nombreux amis, coéquipiers de sport et collègues. La famille vous accueillera à lade 13h30 à 16h30Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la cause de Guy Lafleur (idole de jeunesse de Guy), à la recherche sur le cancer de la Fondation du CHUM (fondationduchum.com et jedonneenligne.org). La famille aimerait également remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur.