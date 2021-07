PATRY, Thérèse Cole



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 28 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Cole, épouse de monsieur Maurice Patry, fille de feu madame Alice Quinton et de feu monsieur Walter Cole. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Linda (Pierrot Simard), Diane (Robert Lacroix), Cindy (Fernand Lemay), Michel (Chantal Lacombe), Martin (Annie Boivin); ses petits-enfants : Nicolas, Brigitte (Simon Lessard), Judith (Benoit Beaulieu), Julien, Rachel (Philippe Legendre), William (Sarah Lepage), Andréanne, Sarah (Antoine Lapointe) et ses arrière-petits-enfants : Joseph, Élizabeth, Laurent, Agathe. Elle était la soeur de : feu Patrick, feu Mary (feu Guy Roberge), Alice, Patricia (feu Georges Fournier), feu Norbert (Clémence Lapointe), Philip (feu Léa Van Gorp). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis. La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance à l'équipe du CHSLD St-Brigid's Home pour leur dévouement et leur grande humanité.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél. : 418 527-4294, site web : www.societealzheimeredequebec.com ou à la Fondation Saint-Brigid's Home, tél. : 418 681-4687, site web : www.amisdujhsb.ca.