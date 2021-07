MORIN LAROCHELLE, Laurianne



À sa demeure, le 24 juin 2021, entourée de l'amour des siens, est décédée à l'âge de 103 ans et 5 mois, madame Laurianne Larochelle, épouse de feu Robert Morin. Elle était la fille de feu Joseph Larochelle et de feu Hénédine Marceau. Elle demeurait à St- Lazare-de-Bellechasse.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille auà compter de 9h,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lorraine (feu Réal Lemelin, Yvon Carrier), Jean-Claude (Hélène Linteau), feu Normand (Monique Hébert), Daniel (Rosa Fillion), feu Diane (Rosaire Goupil, Marthe Pouliot), Gilles (Chantal Pouliot), Pierre (Cécile Mercier), Marcel (Violette Audet), Simon (Pierrette Laflamme), Martine (Michel Morin), René (Chantale Morel) et feu Lucie; ses petits-enfants: Sylvain (Sylvie Lemelin), Michèle (Patrice Fournier), Linda (Roger Rivière), Marie-Josée (Jean-Maxime Demers), Nathalie (André Voros), Hélène, Philippe (Claudia Labbé), Isabelle (Daniel De Vellis), Julie (Luc Labonté), Marie-Ève (Charles Blanchette), Mireille (Éric Martel), Guylaine (Tony Bédard), Isabelle (Denis Chenard), Pascale (Stéphane Arseneault), Pierre-Hugues (Jessika Boulet), Geneviève (Benoit Tremblay), Marc-André (Claudia Maulu), Amélie (Arnold Vega), Marie-Christine (Maxim Neveu), Jean-Simon (Maryeve Dodier), Joëlle (Frederic Audette), Dominique , Jérôme (Catherine Vézina), Pierre-Simon (Mélanie Caron), Annie (Jimmy Dallaire), Marie-Claude (Mathieu Pouliot) et Josianne (Jérémie Côté). Elle laisse également dans le deuil ses frères et belles-soeurs: Gérard Larochelle (prêtre), feu Raoul (Noëlla Laverdière), Jean-Marie Larochelle (frère marianiste), Louis Larochelle (Gemma Trahan), Léonard Larochelle (Hélène Bélanger), Jeannine Morin (feu Émile Noël); ses arrière-petits-enfants: William, Stéphanie, Marie-Pier, Jean-Sébastien, Alex, Laurianne, Florence, Jade, Simon, Romy, Ella, Juliette, Charlie, Thomas, Léa-Rose, Éli, Virginie, Camille, Benjamin, Rosalie, Laurent, Juliette, Rose, Xavier, Alexandre, Léonie, Guimond, James, Loik, Élyanna, Ulysse, Mia, Zoey, Édouard, Zachary, Arthur, Alek, Olivia, Letycia, Elysa, Éloïse, Anaïs, Jeanne, Arnaud et Annabel . Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier Madame Marie-Claude Labrecque pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fonds Famille Hénédine-Marceau-et-Joseph-Larochelle, 1040 avenue Belvédère bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3 info@quebecphilanthrope.org 418-521-6664 ou Parkinson Québec information@prqca.ca 245, rue Soumande bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6 1-877-527-0075 ou tout autre organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire