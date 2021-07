Coupe Memorial 2022 : Québec en lutte avec Saint John

Les Remparts de Québec et les Sea Dogs de Saint John ont confirmé à la Ligue canadienne de hockey (LCH) qu’ils souhaitent déposer leur candidature en prévision de l’organisation de la Coupe Memorial, a-t-il été indiqué mercredi.

Tel qu’attendu, l’équipe de la Vieille Capitale présentera ses documents d’ici la date limite à ce propos, fixée au 23 août. Elle a accueilli deux fois le championnat national de la LCH, en 2003 et en 2015. En tout, la concession a participé sept fois au tournoi, remportant les plus grands honneurs en 1971 et 2006, en plus de décrocher cinq titres des séries éliminatoires de la LHJMQ.

De leur côté, les Sea Dogs n’ont jamais accueilli la Coupe Memorial, à laquelle ils ont participé trois fois, soit en 2011, 2012 et 2017. Ils ont triomphé à la première occasion.

«Nous sommes ravis que deux concessions exceptionnelles aient manifesté leur intérêt pour l’organisation de la Coupe Memorial en 2022, a déclaré Dan MacKenzie, président de la LCH, dans un communiqué. L’enthousiasme entourant cet événement sera à son comble, compte tenu des circonstances des 18 derniers mois. Nous avons hâte à la fois de célébrer notre grand jeu de hockey et de rendre hommage aux hommes et aux femmes courageux qui ont servi et continuent de servir notre pays.»

L’identité de la ville choisie sera dévoilée pendant la semaine du 6 septembre. La pandémie de COVID-19 a contraint la LCH à annuler la compétition au cours des deux dernières saisons.