COVID-19: croissance des cas au Québec et en Ontario

Le nombre de cas a bondi au-dessus de la barre des 100, mercredi, au Québec, où 39 % des citoyens sont désormais pleinement vaccinés.

• À lire aussi: COVID-19: 103 nouveaux cas et un décès de plus au Québec

• À lire aussi: COVID-19 dans les CHSLD: des milliers de militaires ont été payés à ne rien faire

La Belle Province a annoncé 103 cas et un décès de plus, portant son bilan à 375 365 infections et à 11 219 pertes de vie depuis le début de la pandémie. Avec près de 16 000 analyses effectuées, le taux de positivité atteint 0,7 %.

Les hospitalisations sont stables (103, +1) ainsi que les lits occupés aux soins intensifs (25, -2).

En date de mardi, 6030 Québécois ont reçu une première dose et 98 585 autres une seconde. Depuis le début de la campagne de vaccination, 81 % des citoyens ont obtenu une première dose et désormais 39 % sont pleinement vaccinés.

En Ontario, les cas ont aussi augmenté mercredi, passant en 24 heures de 164 à 194 nouveaux malades. La vaccination se poursuit de plus belle dans la plus peuplée des provinces canadiennes, alors que 16 millions de doses ont maintenant été administrées, dont un million au cours des six derniers jours.

La situation au Canada

Ontario: 546 411 cas (9224 décès)

Québec: 375 365 cas (11 219 décès)

Alberta: 232 269 cas (2305 décès)

Colombie-Britannique: 147 797 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 516 cas (1152 décès)

Saskatchewan: 48 992 cas (569 décès)

Nouvelle-Écosse: 5861 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 418 388 (26 382 décès)

À VOIR AUSSI