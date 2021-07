Découvrir les monts Valin au Domaine l’Or Piste

LAC PIERRE | Si vous êtes à la recherche d’un territoire de pêche où la truite mouchetée indigène est toujours au rendez-vous, quelle que soit la température, planifiez une excursion au Domaine de l’Or Piste.

Située au cœur des monts Valin, à 750 mètres d’altitude, cette pourvoirie a beaucoup à vous offrir. Si elle était connue auparavant comme la pourvoirie du lac Pierre, elle a complètement changé avec l’arrivée en 2020 du duo Nathalie Bergeron et Charles Marchand.

« Nous avons voulu créer notre personnalité en offrant le confort et toutes les facilités possibles pour que les amateurs qui fréquentent notre territoire, puissent profiter pleinement de leur séjour, d’expliquer Nathalie Bergeron. Pour ce faire nous avons donné une vie nouvelle aux chalets en refaisant l’intérieur et ajouté des éléments que les pêcheurs d’aujourd’hui recherchent comme l’accès au réseau Wi-Fi. Je crois que nous sommes en mesure d’offrir le confort et une pêche de qualité aux amateurs qui nous visitent. »

Sur le site, il y a cinq chalets pouvant accueillir de six à huit personnes. Ils sont effectivement entièrement équipés et même plus, pour vous faciliter la vie en séjour en plan européen. En arrivant sur le site et surtout en entrant dans le chalet qui nous était assigné, j’ai vite compris le sens des paroles de Mme Bergeron. Ils ont effectivement réussi à rajeunir cette pourvoirie et à créer une image unique.

Photo courtoisie

TRUITES AU RENDEZ-VOUS

Un des points très importants qui militent en faveur de cette pourvoirie, c’est sa localisation en altitude.

« Nous sommes à près de 800 mètres d’altitude, ce qui fait en sorte que l’eau ne devient jamais trop chaude, assurant ainsi aux pêcheurs la possibilité de faire une belle pêche en tout temps, d’expliquer Charles Marchand. Le lac Pierre mord en abondance et en tout temps. Il y a aussi une vingtaine de petits lacs autour de la pourvoirie qui sont accessibles avec tous les services d’embarcations et de moteurs que nous fournissons aux pêcheurs. »

Nous avons été à même de constater que les paroles du pourvoyeur étaient vraies. Nous avons pu pêcher à différentes heures du jour sur le lac Pierre, devant les chalets et, chaque fois, la truite était au rendez-vous. Tous les pêcheurs qui ont fait comme nous ont connu le même succès. Même chose pour ceux qui ont fréquenté des petits lacs. Dans notre cas, la Lake Clear Deep de couleur or et argent a été la cuillère qui nous a procuré le plus de succès. L’ajout d’une petite mouche à 24 pouces en haut de la cuillère sur la ligne, une Silver Par Belle, a même permis de réussir des coups de deux truites. Vraiment, j’ai revécu des bons moments comme dans le passé, alors que je visitais les monts Valin. Les truites de 10 à 14 pouces mordaient de façon vorace et en grand nombre. Elles défendaient chèrement leur peau.

UNE HALTE MOTONEIGE

Lors de notre passage, nous avons pu constater que les travaux de la mise à niveau des chalets n’étaient pas terminés. Le confort était là pour les pêcheurs et rien n’entravait la qualité du séjour.

« Nous voulons devenir une halte motoneige sur les monts Valin. C’est pour cette raison que nous sommes à faire des travaux pour nous permettre de recevoir les motoneigistes, dans le même confort que les pêcheurs, avec toutes les commodités que nous offrons en été, d’expliquer Nathalie Bergeron. D’ailleurs, dans le nom de notre pourvoirie, le mot Or fait allusion à l’or blanc que nous avons en abondance dans les monts Valin. »

Pour Charles, c’est beaucoup de travail, mais il tient à le faire pour offrir des services 5 étoiles aux motoneigistes.

« À l’intérieur des chalets, nous avons installé des téléviseurs afin que les amateurs de hors-piste puissent visionner leurs exploits de la journée. Ils peuvent aussi profiter de la connexion Wi-Fi pour envoyer des photos. Il fallait simplement faire des travaux pour rendre les chalets confortables, avec tous les services comme l’eau courante, pour les gens qui nous visitent en hiver. Aussi, derrière notre site, il y a le sentier Pelchat qui relie les Escoumins aux monts Valin. Il est donc très facile de se rendre chez nous. »

En plus de faire la mise à niveau pour l’hiver de ses chalets, Charles mène aussi un projet de construction qui permettra d’offrir un service d’essence et de restauration sur le site. « Nous sommes dans l’attente d’obtenir tous les permis officiels afin de terminer les travaux », d’expliquer Nathalie.

En raison de sa position géographique et des services offerts, cette pourvoirie va devenir véritablement un lieu incontournable pour les motoneigistes qui veulent découvrir la région et faire du hors-piste dans ces montagnes exceptionnelles.

Les quadistes ont aussi les bienvenus à la pourvoirie.

POUR TOUT SAVOIR

Si vous êtes intéressés à en savoir plus ou à connaître les conditions de séjour, vous pouvez soit téléphoner au 581-882-8000 ou encore utiliser Facebook en tapant Domaine l’Or Piste.

Cette destination de pêche est à la hauteur des attentes d’un amateur qui veut récolter de belles mouchetées indigènes, en tout temps, dans toutes les conditions. J’ai été très agréablement surpris par le confort, les services offerts et l’accueil du duo Bergeron-Marchand qui fait tout en son pouvoir pour offrir le maximum aux pêcheurs.