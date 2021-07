Effondrement en Floride: une ancienne résidente de Montréal a été retrouvée

La première victime canadienne retrouvée, lundi, dans les décombres de l’édifice à condos qui s’est effondré le 24 juin à Surfside en Floride a déjà vécu à Montréal.

• À lire aussi: Immeuble effondré en Floride: le bilan passe à 46 morts

La dame de 66 ans, Ingrid Ainsworth, a été identifiée parmi les victimes de l'effondrement, la première des 4 Canadiens portés disparus depuis la catastrophe.

Mme Ainsworth et son mari, Tzvi Ainsworth, âgé 68 ans, ont été retrouvés dans les décombres lundi, a confirmée la police locale. Les trois autres Canadiens de deux familles différentes sont toujours portés disparus.

Photo AFP

M. Ainsworth était originaire d'Australie. Il a rencontré Mme Ainsworth, née Fellig, à Montréal alors qu'il rendait visite à sa famille. Le couple s'est finalement installé à Sydney, a révélé un article publié sur le site américain Chabad.org.

Les Ainsworth ont passé environ 20 ans de leur vie en Australie avant de déménager, il y a quatre ans, à Surfside pour se rapprocher de la famille de Mme Ainsworth, a rapporté l'agence de presse américaine, Associated Press. La mère de cette dernière vit à Miami Beach.

Le couple a eu sept enfants et célébrait l'arrivée de deux petits-enfants, quelques jours avant l'effondrement du 24 juin, a indiqué l’agence de presse.

Photo AFP

Les funérailles du couple ont eu lieu dans le quartier du Queens à New York, mardi, en présence de 500 personnes, selon les informations rapportées par le New York Post.

L'une des filles du couple, Chana Wasserman, a décrit sa mère comme étant extravertie avec une personnalité optimiste, dans un article de blogue qu’a rapporté le quotidien canadien Globe and Mail.

«Chaque personne qu'elle a rencontrée, au cours de sa vie, est devenue son amie. Tout le monde était traité sur un pied d'égalité», a écrit Mme Wasserman. «Ma mère vit avec une immense passion. Tout dans sa vie est incroyable tout le temps. Ma mère voit le monde à travers des lunettes aux couleurs de l'arc-en-ciel avec des licornes et des dauphins plongeant dedans et dehors», a poursuivi la jeune femme.