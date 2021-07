Élections municipales à Québec: trois nouveaux candidats dans la course

Trois nouveaux candidats ont sauté dans la mêlée de la campagne électorale qui démarrera cet automne à Québec, deux pour Équipe Marie-Josée Savard et un pour Démocratique Québec.

Le parti de Marie-Josée Savard a présenté mercredi ses joueurs dans Cap-Rouge–Laurentien et dans Robert-Giffard. Il s'agit respectivement de Louis Martin et de Isabelle Roy.

M. Martin est président du conseil de quartier du district. Il a eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec Mme Savard au cours des derniers mois et pour lui, il était naturel de se présenter pour son équipe, lui qui apprécie «l'écoute» de la candidate à la mairie. Pour lui, plusieurs dossiers l'amènent à vouloir faire le saut, notamment l'aménagement de la rivière Cap-Rouge dans le cadre de Rêvons nos rivières, la venue du tramway à Le Gendre ou la vocation future de l'emplacement de l'ancienne usine Anacolor, confie-t-il au téléphone.

Dans Robert-Giffard, c'est une consultante dans le domaine touristique et événementiel, Isabelle Roy, qui briguera les suffrages. Elle était jusqu’à tout récemment directrice générale des Grands Feux Loto-Québec. Mme Roy a affirmé par voie de communiqué que «la complémentarité» des expertises des membres d'Équipe Savard est un gage pour le développement de la Ville.

Photo courtoisie

Démocratie Québec

Du côté de Démocratie Québec, le chef Jean Rousseau a présenté la candidate Lyne Girard dans Robert-Giffard.

Mme Girard a été conseillère municipale dans Charlevoix par le passé. Elle a aussi été propriétaire et gérante d'une auberge pendant 17 ans. Elle dit apprécier le côté «rassembleur et responsable» de M. Rousseau. Elle appuie le projet de Réseau Express Collectif de la Capitale que le parti met de l'avant. Elle veut relancer la phase IV de la promenade Samuel-de-Champlain le long de la berge du fleuve, explique M. Rousseau.

Jean Rousseau s'est aussi adjoint l'aide bénévole de Daniel Guay, d'Accès Saint-Laurent Beauport, comme conseiller spécial pour l'avenir du port de Québec. M. Guay partagera son expertise dans le but de faire la promotion d'états généraux sur l'avenir de ce secteur clé. «Nous allons en faire un enjeu de la campagne électorale fédérale», a indiqué en entrevue M. Rousseau. «Démocratie Québec va demander aux candidats de se prononcer sur le principe.» L'objectif est d'entamer une discussion entre toutes les parties impliquées pour déterminer les orientations du port, notamment en ce qui concerne le vrac sur les quais.

Jeudi, Québec forte et fière, l'équipe de Bruno Marchand, présentera deux candidats, dans Cap-aux-Diamants et Chute-Montmorency-Seigneurial.