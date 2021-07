Euro: l'Angleterre écrit l'histoire

Après 55 ans d’attente, l’Angleterre retourne en finale d’un tournoi majeur en vertu d’une victoire de 2 à 1 remportée en prolongation contre le Danemark. Les Anglais ont rendez-vous avec l’Italie dimanche à Londres.

Rempli par plus de 60 000 spectateurs, le mythique stade Wembley de Londres a fait irruption comme un volcan lors du sifflet final. Il y avait tellement longtemps que les Anglais espéraient cette victoire.

La dernière fois que l’Angleterre avait participé à une finale, c’était à la Coupe du monde de 1966, à l’époque où la télévision était encore en noir et blanc. Elle l’avait remportée et depuis, plus rien.

Les deux équipes étant à égalité 1 à 1 après 90 minutes, on s’est transporté en prolongation et une faute de Mathias Jensen sur Raheem Sterling a provoqué un tir de pénalité. Harry Kane s’est amené au point de pénalité et son tir a été bloqué par Kasper Schmeichel, mais l’attaquant anglais a sauté sur le retour pour marquer son 4e du tournoi à la 104e minute.

Surprise

C’est le Danemark qui a causé la surprise en ouvrant la marque à la demi-heure de jeu. Mikkel Damsgaard a décoché un superbe tir pour marquer sur un coup franc parfaitement exécuté.

Il aura fallu attendre au 50e et avant-dernier match de la compétition pour assister au premier but du tournoi sur un coup franc direct.

L’ironie dans tout ça, c’est que le gardien anglais, Jordan Pickford, venait à peine de battre un record de la sélection anglaise pour le plus de minutes jouées sans accorder de but.

Il venait d’atteindre le cap hallucinant des 722 minutes sans céder. Quant à la séquence anglaise sans accorder de but dans cet Euro, elle a été stoppée à 479 minutes.

Tirant de l’arrière pour la première fois, les Anglais ont pris seulement neuf minutes pour créer l’égalité.

Tout a commencé par une montée de Harry Kane et une ouverture vers Bukayo Saka, dont la passe pour Sterling a dévié sur Simon Kjaer, qui a marqué dans son propre filet.

Un peu de chance

Son tir de pénalité ayant été bien anticipé par Schmeichel, Harry Kane a eu la chance de voir un beau retour s’offrir à lui. Il a aussi eu la présence d’esprit de se précipiter sur le ballon avant qu’un défenseur danois n’intervienne.

« Ce n’était pas le pénalty le mieux exécuté de ma carrière, mais c’est ça le football, parfois tu rates ton coup, mais ça fonctionne quand même », a dit un Harry Kane tout sourire après le match.

La tâche n’a certainement pas été facile pour les Anglais, qui ont dû contenir des Danois combatifs malgré la domination statistique anglaise.

« Ç’a été une excellente performance, a soutenu Raheem Sterling. Nous avons dû creuser profondément, c’était la première fois qu’on accordait un but, mais nous avons bien réagi.

« C’est un autre pas dans la bonne direction, a poursuivi Sterling. Nous devons maintenant diriger notre attention vers le week-end. Nous connaissons l’importance du soccer dans ce pays, l’énergie [de la foule] et l’atmosphère ont été au top. »

Résilience

Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, pourrait probablement remplacer le premier ministre Boris Johnson en ce moment.

Mais ses hommes le veulent certainement à leurs côtés.

Et le principal intéressé a servi une bonne dose de réalisme à ses troupes avant la rencontre.

« On savait qu’on n’aurait pas du jeu direct comme en quart de finale. On a dit aux joueurs qu’ils devraient faire preuve de résilience, qu’ils devraient surmonter certains revers dans cette rencontre et c’est ce qu’ils ont fait.

« Je suis tellement fier des joueurs, a renchéri Southgate. C’était une occasion incroyable de faire partie de quelque chose. »

Le héros du jour

Harry Kane

Photo AFP

Il a préparé le premier but des siens, mais il a surtout bien suivi le jeu pour profiter du retour sur son tir de pénalité afin de marquer le but gagnant qui envoie l’Angleterre dans une première finale majeure en 55 ans.