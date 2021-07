Félix Auger-Aliassime à court de miracles

Après avoir écarté de grosses pointures comme Nick Kyrgios et Alexander Zverev, le Québécois Félix Auger-Aliassime a été vaincu en quart de finale à Wimbledon par l’Italien Matteo Berrettini, en quatre manches de 6-3, 5-7, 7-5 et 6-3, mercredi.

Le tennisman montréalais ne s’était jamais rendu aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem, écartant au passage l’Allemand Zverev, quatrième tête de série de l’événement londonien. Il s’agissait alors de sa troisième victoire contre un membre du top 10 mondial, lui qui avait notamment défait Roger Federer le mois dernier à Halle.

Auger-Aliassime a toutefois été rattrapé par Berrettini, neuvième joueur au classement de l’ATP, qui a profité des difficultés de l’athlète de 20 ans au service. Si le Québécois a obtenu 13 as dans ce match, il a également commis six doubles fautes, ce qui a permis à l’Italien de le briser à six reprises.

Berrettini a montré qu’il était en grande forme sur le gazon, une surface sur laquelle il n’a pas encore connu la défaite en 10 duels cette saison. Le joueur de 25 ans avait d’ailleurs remporté le tournoi du Queen’s, plus tôt en juin.

S’il a gagné la première manche assez facilement au compte de 6-3, l’Italien a connu plus de difficultés par la suite. Auger-Aliassime a été en mesure d’enlever le deuxième assaut grâce à un bris de service tardif. Puis, ce fut au tour de Berrettini d'en faire de même en troisième manche.

Le dernier set de la rencontre a été à l’avantage de la septième tête de série, qui est aussi un bon ami du Québécois.

En demi-finale, Berrettini se mesurera au partenaire en double d’Auger-Aliassime, le Polonais Hubert Hurkacz. Ce dernier est venu à bout de Federer en trois petites manches plus tôt dans la journée.