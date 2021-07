Finies les restrictions dans les commerces

Le gouvernement du Québec vient d’annoncer qu’il lève toutes les restrictions de capacité imposées aux commerces de détail de région au palier vert, à compter du 12 juillet prochain.

• À lire aussi: Déconfinement: la distanciation physique abaissée à un mètre au Québec

À compter de cette date, les commerçants n’auront plus à limiter le nombre de clients dans leur établissement, autrement que pour s’assurer que les clients puissent respecter une distanciation de 1 mètre en tout temps. Le port du masque ou du couvre-visage demeura cependant obligatoire.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux en a fait l’annonce aujourd’hui par simple voie de communiqué. La « situation épidémiologique favorable » et la « couverture vaccinale qui continue d'être de plus en plus importante », dit-on, permet de tels nouveaux assouplissements.

Sauf les gym et le chant

Ainsi, à compter de la semaine prochaine, la distanciation à respecter entre les personnes de résidences différentes sera abaissée presque partout de 2 mètres à 1 mètre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Cependant, pour des activités de chant et pour la pratique d'exercices à intensité élevée dans les gyms, la distanciation de 2 mètres devra être maintenue.

Par ailleurs, le port du couvre-visage demeure obligatoire dans les lieux publics comme c'est le cas actuellement.

Détaillants heureux

Jean-François Belleau, vice-président, affaires gouvernementales, du Conseil canadien du commerce de détail se réjouit de cette décision, réclamée depuis des semaines par ses membres.

Les restrictions d’achalandage dans les commerces avaient été introduites au cours du mois de décembre dernier, imposant pour plusieurs une gestion serrée des entrées et sorties de la clientèle.

« Nous sommes très content, affirme M. Belleau. Nous demandions ces assouplissements depuis le début du déconfinement généralisé.»

«Par ailleurs, ajoute-t-il, nos détaillants vont continuer de mettre tout en œuvre afin que les consommateurs puissent continuer de respecter la distanciation sociale. »

Plus de détails suivront.