Gouverneure générale: un pas en avant et l'autre en arrière !

D’abord, le pas en avant :

Justin Trudeau a voulu donner un grand coup en nommant une femme autochtone au poste de Gouverneure générale du Canada. Une première au pays qu'il faut saluer. Alors voilà un bon pas par avant ou dans la bonne direction si je puis dire. J'avoue que je me réjouis aussi qu'une femme ait été choisie.

Mais on est en droit du même coup de se demander si la décision du premier ministre n'est pas guidée un peu trop par l'opportunisme, et ce, dans la foulée de la tragédie des pensionnats catholique autochtones du pays qui ont fait la manchette dernièrement. On sait que Trudeau veut se racheter à tout prix face au monde entier et mettre un baume sur la mauvaise réputation du Canada dans cette gênante affaire. Notre Justin veut s'en laver les mains et jette son dévolu maintenant sur nul autre que le pape François à qui il demande de faire des excuses aux Canadiens.

Ensuite, le pas en arrière :

Il me semble bien que le premier ministre du Canada a eu tout son temps pour chercher et savoir qui aurait les qualités requises pour accéder au poste vacant de Gouverneur général. Parmi lesdites qualités, celle de parler adéquatement les deux langues officielles du pays est primordiale. Non ? On le sait que trop, ces deux langues sont l'anglais et le français. Le bilinguisme est alors requis. Mais plus maintenant semble-t-il.

Sans doute que Justin s'est dit que la nouvelle gouverneure, l'ex-diplomate Mary Simon, était bilingue du fait qu'elle parle l'anglais et l'Inuit, qui est une langue qu'on doit respecter mais qui n'est pas officielle, du moins pas encore. Alors on se retrouve avec une gouverneure qui ne parle pas un mot en français et qui sera censée représenter l'ensemble des Canadiens, incluant les habitants du Québec ( ceux qu'on nomment encore les Québécois) dont la langue officielle est le français.

Alors je ne peux que constater que la nouvelle Gouverneure générale du pays ne le sera que pour le Roc, autrement dit elle sera Gouverneure générale du reste du Canada.

Ce sera beau à voir et surtout à entendre si jamais madame Simon vient nous rendre visite au Carnaval de Québec ou quand elle sera reçue à Paris à l'Élysée. Traducteurs de tout acabit, il est temps d'offrir vos services à Justin. Alors voilà pour l'ensemble du pas en arrière.

Yvan Giguère, Saguenay

Ex-professeur de français, langue seconde