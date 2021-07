Killorn, toujours un cas douteux

MONTRÉAL | Le Lightning a besoin d’une autre victoire pour voir le capitaine Steven Stamkos prendre la Coupe Stanley des mains du commissaire de la LNH, Gary Bettman. C’était la même histoire avant le quatrième match de la finale.

Le Lightning aura l’occasion d’éliminer le Canadien pour une deuxième fois afin de gagner un second titre en un peu plus de neuf mois.

« C’est la même approche qu’en temps normal, a répondu calmement le centre Brayden Point. On garde la même mentalité après un revers. On veut juste rebondir et connaître un gros match. On est heureux de jouer à la maison. »

Dans l’art de rebondir, le Lightning est un maître. Depuis le balayage en quatre matchs au premier tour des séries en 2019 contre les Blue Jackets de Columbus, l’équipe de Jon Cooper n’a pas subi deux revers d’affilée en séries. On parle d’une séquence de 47 rencontres.

Probablement sans Killorn

Pour ce cinquième match de la finale, Jon Cooper gardera visiblement la même formation. Toujours ennuyé par une blessure à un pied, Alex Killorn n’a pas participé à l’entraînement matinal.

« Il n’y aura probablement pas de changement, a affirmé Cooper. C’est la même situation pour Killorn, il est encore un cas douteux. »

Killorn s’absentera fort probablement pour un quatrième match d’affilée. En son absence, Mathieu Joseph a fait du très bon travail. Malgré un temps de jeu limité à moins de dix minutes lors des trois derniers matchs, le Québécois a récolté deux passes en plus de procurer une bonne dose d’énergie au sein du quatrième trio.

« Jo (Joseph) joue bien, a souligné l’ailier Blake Coleman. Il est rapide et il est robuste. Il apporte de l’énergie à notre formation. Il fait un bon travail, il a aussi de l’expérience. On est heureux de son jeu. Il cadre dans notre philosophie du prochain joueur à saisir le flambeau. Il saisit sa chance avec l’absence de Killer (Killorn). »

Cooper a aussi tenu un discours très positif au sujet de Joseph.

« Tu as besoin de profondeur au sein de ta formation. Jo a joué plusieurs matchs cette saison (il a participé aux 56 matchs). C’était difficile pour lui de sortir quand Goodrow est revenu en séries. Il ne joue pas plus de dix minutes, mais il reste toujours positif. Il a aussi une personnalité colorée, il est agréable sur le banc. Il fait des jeux, il nous donne des minutes positives. Je rends crédit à Jo pour sa préparation. »

Avant le deuxième match de la finale, Joseph n’avait pas revêtu l’uniforme du Lightning depuis le troisième match du premier tour contre les Panthers de la Floride.