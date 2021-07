Le Blizzard veut faire rêver ses basketteuses

Le Séminaire Saint-François a décidé de faire jouer, dès l’automne prochain, ses meilleures basketteuses dans le nouveau circuit basketball élite (CBQ) section élite initiée par la Fédération de basketball du Québec (FBQ). Un changement important pour la meilleure formation de l’institution privée, qui quitte le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) par le fait même.

« C’est le choix que nous avons pris afin d’offrir le meilleur développement possible pour nos athlètes. Nous pensons avoir un calendrier beaucoup plus compétitif de cette façon. Nous pensons fournir également une meilleure chance à nos athlètes de pointe de rayonner et de se faire connaître au sud de la frontière », mentionne le responsable du basketball au Séminaire Saint-François, David Levasseur.

L’excellente équipe du Blizzard fera également deux tournées aux États-Unis, en plus de participer aux matchs du nouveau circuit CBQ élite.

« Le calendrier amène six parties face aux équipes du Québec et huit autres face aux équipes ontariennes. Les séries seront disputées entre les formations du Québec. Ce n’est pas un désaveu envers le RSEQ. Nous avons encore 25 équipes dans le réseau et nous pensons avoir assez de profondeur dans notre programme pour faire jouer notre deuxième équipe juvénile filles en division 1 du RSEQ. Évidemment, on va revisiter nos plans si la frontière demeure fermée avec les États-Unis. »

Seule de la région

Pour Georges Germanos, coordonnateur du projet pour la FBQ, le Séminaire Saint-François est loin de recevoir un passe-droit en étant la seule école de la Capitale-Nationale du nouveau circuit élite acceptée dans ce réseau de regroupement régional. Le seul autre établissement du RSEQ est l’école secondaire Jeanne-Mance, à Montréal, reconnue également comme une puissance en basketball féminin.

« Nous voulons mettre les filles sur la mappe avec cette nouvelle initiative. Nous souhaitons avoir les 84 meilleures jeunes filles de secondaire 4 et 5 qui jouent les unes contre les autres, et il y a du gros talent féminin au Québec.

« Le programme CBQ a commencé il y a quatre ans, et nous ajoutons cette année le volet élite. Il y a un nombre important de conditions à respecter, dont un pourcentage minimum de représentation au sein des équipes étoiles régionales et provinciales. Ce n’est pas un droit acquis, il faut performer pour faire partie du circuit. L’entente est bonne pour deux ans et il y aura une réévaluation après ce temps », explique M. Germanos.

L’importance de rêver

David Levasseur souhaite également par ce nouveau projet changer la perspective de ses joueuses de pointe.

« Ce n’est pas fait pour tout le monde, mais je veux que les filles puissent aller au bout de leurs ambitions. Je ne veux pas que nos joueuses soient freinées par un manque de vision de notre organisation. On veut entretenir ce rêve d’aller évoluer dans les meilleures universités américaines et même dans les rangs professionnels en WNBA ou ailleurs. Si elles veulent revenir jouer au Québec, il n’y a pas de problème non plus, mais elles vont être en mesure d’avoir le choix. C’est fini le temps de jouer pour uniquement gagner des bannières, il faut développer l’athlète à son plein potentiel. »

Une vision partagée à 100 % par le directeur de l’école, Luc Savoie.

« On n’entre pas là-dedans à reculons. On veut rester là pour longtemps et on pense avoir la profondeur à travers notre programme pour le faire. On pense que c’est bon pour le sport féminin, qui manque souvent de modèles pour entretenir l’ambition des athlètes. »

Prudence du sport étudiant

Le grand patron du RSEQ, Gustave Roel, attendait toujours un retour de la FBQ sur le développement du projet.

« Il y a des divergences entre ce que nous avons reçu comme présentation de la Fédération et ce qui semble être la réalité sur le terrain. Ma perception est que les joueuses qui joueraient dans ce circuit allaient évoluer également en division 1 de notre ligue. Le but est de freiner la migration du talent et non pas faire le contraire. »