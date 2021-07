Le couvert d'arbres diminue à Québec

Non seulement la Ville de Québec n'est pas en voie d'atteindre ses cibles d'augmentation du couvert d'arbres, mais elle s'en éloigne; la canopée a diminué de 1 % depuis 2015 et de 4% seulement à Sainte-Foy avec l'arrivée de Décathlon et d'IKEA, qui ont rasé une forêt.

La Ville de Québec a dressé mercredi son bilan de la Vision de l’arbre, adoptée en 2015 et qui visait la cible «ambitieuse» d’accroître la canopée de 3 % d’ici 2025. La canopée est le couvert d’arbres dont la cime atteint 2 mètres de hauteur ou plus. À trois ans et demi de l’échéance, force est de constater qu’on est loin du but.

En effet, depuis 2015, la canopée a diminué de 1 %. Atteindre l’objectif d’ici 2025 «reste une cible tout autant ambitieuse qu’en 2015», a convenu Ghislain Breton, chef d’équipe en développement durable et aménagement du territoire. «Si on poursuit dans des efforts collectifs, elle pourrait être atteinte.»

Car la Ville contrôle ce qui se fait sur ses terrains, mais pas totalement ce qui est réalisé sur les terrains privés. Ceux-ci représentent 75 % du territoire.

Quatre causes sont identifiées pour la baisse de canopée : les projets de développement, un raffinement de la qualité des images aériennes qui permettent de calculer les superficies vertes, les insectes ravageurs et les coupes d’arbres dans les friches comme les corridors de lignes hydroélectriques.

Perte à Sainte-Foy

Seulement à Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, on a perdu 4 % de canopée en six ans. Cela est principalement attribuable à la construction de «deux grands commerces à l’angle de deux importantes autoroutes», a signalé M. Breton, sans les nommer. Il s’agit de IKEA et de Décathlon, qui, pour s’installer, ont dû raser de grands milieux boisés d’envergure. Ils ont replanté, mais à court terme, l’effet sur le couvert d’arbres est important et il faudra des années avant de retrouver la hauteur d’avant, mentionne la Ville.

Cette dernière compte sur l’«effort collectif» pour atteindre ces cibles. De son côté, elle a déjà annoncé qu’elle plantera 100 000 arbres d’ici 2027. Elle protégera aussi 50 boisés dans le périmètre urbain. «On a beaucoup de chantiers sur lesquels on va miser pour contrôler ce qu’on est capables de bien faire, mais l’effort de la collectivité va être indéniable et important», a affirmé la directrice de l’aménagement, Marie-France Loiseau.

Tramway

Avec le chantier du tramway, d'autres coupes d'arbres sont à venir. La Ville avait déjà donné le nombre de 1700 arbres à abattre. Mais depuis que le tracé a été revu, de nouveaux calculs doivent se faire.

«Les analyses sont encore en cours. Nous n'avons pas les dernières informations détaillées avec le changement de tracé», a fait savoir Ghislain Breton.

Plus de détails à venir...