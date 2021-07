Le port d'ArcelorMittal à Port-Cartier fête ses 60 ans

Le port de la compagnie minière ArcelorMittal à Port-Cartier, en Côte-Nord, a célébré ses 60 ans, mercredi. Sa construction a duré deux ans et représentait à l’époque un défi d’ingénierie.

Le port a accueilli son premier navire en juillet 1961 et a permis au minerai de fer extrait de la fosse du Labrador d’être expédié dans des usines aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, il accueille en moyenne plus d’un navire par jour.

«La configuration est spéciale parce que c’est un port qui a été bâti à mains d’hommes. Donc on a des manœuvres spéciales pour entrer et sortir nos navires. Quand on fait entrer les gros navires, les 150 000 tonnes, on doit les entrer en coin et les reculer», a expliqué à TVA Nouvelles le maître du port, Anne-Marie Rushworth.

En soixante ans, l’industrie maritime a beaucoup évolué. La capacité des navires a triplé et leur tirant d’eau est beaucoup plus grand qu’avant, si bien que l’accostage et le départ des navires doivent se dérouler à des moments précis.

«Les premiers navires qui sont partis de chez nous prenaient environ de 50 000 à 55 000 tonnes. Maintenant, les bateaux peuvent prendre jusqu’à 150 000 tonnes», a précisé Mme Rushworth.

«Notre port, il a été bâti dans le roc. Sa profondeur est de 15,25 mètres. Les plus gros navires de 150 000 tonnes, on les sort à 16,45 mètres. Ça nous prend donc des marées montantes pour les entrer et les sortir. Il y a effectivement des temps d’attente», a-t-elle ajouté.

À travers les années, l’infrastructure a conservé son titre de plus important port privé au Canada en termes de tonnage manutentionné.

Depuis 60 ans, pas moins de 1,1 milliard de tonnes de minerai et boulettes de fer ont été expédiées à partir des quais, sans compter tous les autres volumes manutentionnés comme du grain des Silos Port-Cartier, du pétrole et tous les autres produits entrant dans la fabrication des boulettes de fer.

Avec l’ajout en 2015 d’un deuxième chargeur de navire installé dans le cadre d’un projet d’expansion, la capacité de manutention de minerai de fer au port a considérablement augmenté. En décembre 2020, un record a été atteint avec 2,8 millions de tonnes manutentionnées en un seul mois.

«On a encore de la capacité à comparer au reste de la chaîne de valeur, de la mine jusqu’au bateau. On pense qu’on serait capable de faire 30 millions de tonnes par année. Actuellement, on a 26 millions de tonnes par année.»

Si un nouveau projet d’expansion voit le jour, le port serait en mesure d'accueillir des navires supplémentaires.