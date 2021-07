L’enseignement de l’histoire entre les mains des syndicats aux États-Unis?

L’enseignement de l’histoire fait souvent l’objet de débats, ici comme ailleurs. Autant pour le choix des thèmes retenus, pour la séquence privilégiée ou encore pour les approches pédagogiques favorisées, les occasions de débats foisonnent.

Malheureusement, il faut souvent ajouter au portrait les tentatives de récupérations politiques. Habituellement, ce type d’influence est plus discret au Québec et on prend au moins la peine de dissimuler ses intentions derrière un ou deux grands principes qui permettent l’adhésion de la majorité.

Aux États-Unis, certains États ne s’embarrassent plus de ces subtilités et l’histoire est trop souvent utilisée à des fins de propagande. Le problème est perceptible autant chez les progressistes que chez les conservateurs. Par exemple, la récupération du projet «1619» du New York Times à des fins éducatives est risquée. Si l’intention de souligner la contribution des Noirs à l’histoire du pays est nécessaire et noble, la pratique mène à une réécriture de l’histoire qui n’est pas souhaitable.

Chez les conservateurs, on opte carrément pour la censure de certains thèmes qui pourraient choquer la majorité blanche. On préfère ici gommer ce qui dérange et carrément influencer le cours de l’histoire. Le Texas est à l’avant-scène de cette fâcheuse tendance. Pas question d’aborder le racisme et ses retombées sur le développement du pays.

J’écrivais il y a peu qu’on a récemment revu et corrigé le récit de la bataille du Fort Alamo en 1836. En relayant de nouveaux témoignages et en ouvrant la documentation à la consultation d’autres sources que les seuls ouvrages américains, on a produit un récit des événements qui méritent un examen approfondi.

La réaction du gouverneur du Texas? Les auteurs ont été interdits de passage au Bullock Texas State History Museum. On n’allait quand même laisser les faits prendre le dessus sur le mythe. Et depuis quand discute-t-on sérieusement d’histoire dans un musée créé à cette fin?

Vous aurez deviné que ceux et celles qui enseignent l’histoire, toute l’histoire, marchent présentement sur des œufs. Comme professeur d’histoire, je m’objecterais farouchement à ce que mon gouvernement me dicte ce qu’est l’histoire et comment je dois l’enseigner. Comme spécialiste de mon contenu, je ne peux supporter l’idée que des fonctionnaires m’imposent des faits et m’en interdisent certains autres.

Peu importe ma réaction, je serais bien isolé et dépourvu devant la taille de la machine de l’État et c’est la situation dans laquelle se retrouvent des collègues américains de six États qui interdisent de lier racisme et histoire américaine. Que faire lorsqu’un gouverneur et toute une législature censurent l’éducation?

On assiste ces jours-ci à une levée de boucliers des principales organisations syndicales qui se portent à la défense de ceux et celles qui pourraient subir les foudres des autorités parce qu’ils souhaitent véhiculer une version honnête de l’histoire des États-Unis.

Qu’il s’agisse de l’American Federation of Teachers ou The National Education Association, les dirigeants semblent fermement résolus à recourir à tous les moyens légaux pour permettre à leurs membres d’enseigner l’histoire à la lumière de tous les faits.

Si je suis étonné qu’on doive s’en remettre aux organisations syndicales pour protéger l’enseignement d’une histoire complète et nuancée, je salue l’initiative et ne peux qu’en être solidaire.

Je retiens en terminant une déclaration du président de l’American Federation of Teachers à laquelle, dans un monde sain, tous et toutes devraient adhérer aisément : “Teaching the truth is not radical or wrong. Distorting history and threatening educators for teaching the truth is what is truly radical and wrong.” Je traduirais librement en résumant qu’enseigner la vérité ce n’est pas être radical ou orienté, ce qui l’est, c’est de modifier l’histoire et de menacer les professeurs.