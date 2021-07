Les distilleries du Bas-Saint-Laurent en pleine croissance

L’engouement ne cesse de grandir pour les spiritueux en région et le Bas-Saint-Laurent n’y fait pas exception.

En effet, les gens redécouvrent les spiritueux et contribuent à son grand rayonnement régional. «Avant, plusieurs personnes identifiaient le gin à leurs grands-parents, expliqué Jean-François Cloutier, co-fondateur de la Distillerie St. Laurent. Maintenant, c’est tout le contraire.»

Si certains auraient pu prédire que la pandémie freinerait les ardeurs des producteurs d’alcool fort, le temps a prouvé que ce n’était pas le cas. Les ventes de bouteilles et de produits ont décuplé depuis quelques mois et le Bas-Saint-Laurent s’impose de plus en plus comme un joueur important de l’industrie.

De plus, les distilleries profitent de la venue des touristes durant la saison estivale. «Nous sommes directement placés au carrefour giratoire et plusieurs font un arrêt ici avant de continuer vers la Gaspésie», a fait savoir Yan Lévesque, co-propriétaire de Distillerie Mitis.

Cependant, la vie n’est pas que rose pour les producteurs. Ces derniers doivent faire compétition au marché établi. «C’est anormal que nous soyons les seuls producteurs à devoir verser une part aussi imposante sur la vente à la propriété», a ajouté M. Cloutier.