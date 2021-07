Ma fille serait-elle sous l’emprise d’un gourou?

Ma fille a toujours eu des relations de couple difficiles. Elle a mal choisi les trois hommes avec qui elle a eu ses trois enfants et chaque union s’est soldée par un échec. À chaque fois elle repart à zéro, avec une bouche de plus à nourrir, car c’est toujours elle qui se retrouve avec toutes les responsabilités, incluant l’énorme charge financière. Heureusement qu’elle a un bon emploi, car je ne sais pas comment elle s’en sortirait autrement.

Cette fois-ci, elle est tombée sur un numéro spécial. Après sa précédente rupture, elle avait décidé de prendre son temps avant de se remettre en couple, et elle avait profité de sa solitude pour se mettre au yoga, à la méditation transcendantale et à la recherche d’elle-même. Et c’est dans son groupe de méditation qu’elle a rencontré son nouveau chum.

Un gars qui fait partie d’une secte, que je n’ose pas nommer ici, et qui y a entraîné ma fille. Depuis qu’elle est avec lui, elle s’est mise à lire la Bible et à prier, elle qu’aucune religion n’intéressait auparavant. Je ne la reconnais plus. Sans compter qu’elle a fini par m’avouer qu’elle donnait de l’argent à cette secte pour montrer le sérieux de sa démarche.

J’ai demandé leur avis à mes petits-enfants, mais comme cet homme est gentil avec eux, qu’ils sont contents d’avoir un homme dans leur vie de famille, ils n’osent pas dire de mal contre lui, d’autant moins que leur mère leur laisse une plus grande liberté, très impliquée qu’elle est dans son groupe de prière.

Qu’est-ce qu’on fait dans un cas comme ça, à part faire un signalement à la DPJ ? Mais je répugne à le faire vu que les enfants ne sont pas maltraités, qu’ils sont juste laissés à eux-mêmes à 17, 15 et 13 ans. Heureusement qu’ils se soutiennent entre eux.

Une mère aux abois

Certains indices me portent à croire que votre fille se cherche, et comme elle est très influençable, elle se livre facilement à qui lui présente une avenue de vie apaisante, comme peut l’être l’appartenance à une religion ou à une secte. Gardez l’œil ouvert, demeurez en contact avec vos petits-enfants, ils vont être le meilleur baromètre de l’évolution de leur mère. Peut-être votre fille est-elle juste en train de renouer avec une spiritualité qui lui faisait défaut depuis toujours.