Mairie de Montréal: trois autres candidats pour Coderre

Le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre a présenté mercredi trois nouveaux candidats qui s’ajoutent à son équipe pour l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grace, dont Joe Ortana, président de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM).

Celui-ci a déjà indiqué qu’il ne démissionnerait pas de son poste à la CSEM, qu’il voit comme une occupation «à temps partiel».

Ashley Thornton et Dimitra Kostarides brigueront également un poste de conseillère municipale.

Ces trois candidatures s’ajoutent à celles de Stéphanie Valenzuela et de Sonny Moroz, qui avaient été dévoilées la semaine dernière. Lionel Perez sera pour sa part le candidat d’Ensemble Montréal pour la mairie d’arrondissement.

L’hôtel de ville de l’arrondissement est présentement dirigé par Sue Montgomery, qui sollicitera un nouveau mandat à la tête de son propre parti.

«On est tanné des chicanes et des frais juridiques. On veut des services pour les citoyens», a ajouté M. Coderre, dans une pointe envers Mme Montgomery.

