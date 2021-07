McGregor sera l’un des plus grands... en autant qu’il gagne

Le combattant de renom Conor McGregor retrouvera son grand rival Dustin Poirier samedi à Las Vegas et une victoire pourrait lui valoir une place encore plus importante parmi les meilleurs athlètes de l’histoire des arts martiaux mixtes.

C’est du moins ce qu’a affirmé récemment le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White. Selon lui, l’Irlandais a une belle occasion de solidifier son statut avant de prendre sa retraite, une fois pour toutes. À l’UFC 264, McGregor (22-5) tentera de venger son échec par K.-O. technique au deuxième round subi aux mains de Poirier (27-6), le 23 janvier.

«Il quittera la scène en tant qu’un des plus grands de tous les temps, a déclaré White au réseau ESPN. Il a perdu la ceinture, puis a traversé ces choses qui lui sont arrivées personnellement et professionnellement. Revenir en défaisant l’aspirant numéro 1 qui vient de le vaincre pour ensuite se battre pour le titre et gagner? Financièrement, c’est hors de proportion, professionnellement aussi.»

Le dirigeant a ajouté que le vainqueur du duel de la fin de semaine se mesurera à Charles Oliveira pour la couronne des poids légers (155 lb). McGregor a gagné deux de ses quatre derniers combats après une séquence de huit triomphes en neuf sorties. En septembre 2014, il avait savouré la victoire à son premier rendez-vous avec Poirier, un gain par K.-O. technique. Avant son échec au début de l’année, il avait livré son dernier duel face à Donald Cerrone le 18 janvier 2020.